Протягом останньої доби в Польщі було зроблено майже 200 тис. щеплень від Covid-19. До цього часу зроблено більше 10 млн ін’єкцій, а повністю вакциновано понад 2,5 млн поляків.

Експерти вважають, аби досягнути ефекту і пригасити епідемію, слід імунізувати від 40% до 70% населення. Тобто вакцинованими мають бути мінімум 15 млн поляків.

В уряді переконані, що це цілком можливо зробити ще цього року.

У пункті щеплень в Університетській лікарні у Кракові щодня вакцинують тисячу охочих. Пункт працює по 12 годин, а пацієнти реєструються на певну дату і час. Уся процедура займає максимум 15 хвилин.

Перші щеплення тут зробили 29 грудня 2020 року. Цей пункт був серед перших, у якому почали вакцинацію. Тоді за день робили до 120 ін’єкцій, нині денна кількість щеплень зросла майже до 4 тис.

Найактивнішими були пенсіонери віком за 70 років.

– Старші люди дуже охоче приходили на щеплення. Потім ми мали трохи вільних місць, а зараз знову наплив пацієнтів, – каже координатор вакцинації в Університетській лікарні Кракова Маріоля Мархевка.

У рамках Національної програми вакцинації від Covid-19 у Польщі облаштовано близько 7 тис. загальних пунктів щеплень.

Епідеміолог Наталія Виноград не виключає, що індійський штам може попасти і в Україну.