В Україні вакцинація препаратом Pfizer відбувається згідно з Дорожньою картою вакцинації. Жодна доза не була і не буде використана не за призначенням.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV.

– Щеплення роблять у спеціалізованих закладах – психоневрологічних інтернатах, будинках для людей похилого віку, решті закладів медичного призначення. Вакцинуємо як людей, які там перебувають, так і медичних та соціальних працівників, – зазначив він.

Крім цього, щеплення вакциною Pfizer отримують працівники ДСНС. За словами Степанова, жодної вакцинації інших осіб, які не передбачені у плані вакцинації, проведено не було.

Раніше міністр ініціював та вніс відповідні зміни в Наказ до Дорожньої карти вакцинації, якими заборонено вакцинувати так званими залишковими дозами Pfizer лідерів думок, відомих осіб і політиків.

Вакцинація в Україні

28 квітня в Україні відкриються 2 127 спеціально обладнаних пунктів вакцинації, які будуть розташовані в лікарнях і поліклініках, повідомляє портал МОЗ України із вакцинації проти коронавірусу.

Пріоритетне право на щеплення проти Covid-19 – у людей старше 65 років і тих, хто повинен отримати другу дозу, через 12 тижнів після першої. Всі, хто не входить в пріоритетні групи, можуть записатися в чергу на вакцинацію за допомогою мобільного додатку (порталу) Дія або телефоном МОЗ України 0 800 60 20 19.

Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.