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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Чому хворих нa Covid-19 менше, а смертей більше – думка епідеміолога

карантин в україні

Статистика свідчить, що ситуація із коронавірусом стабілізується і деякі міста й регіони готові перейти з червоної зони до помаранчевої та жовтої. Але медики скептично ставляться до оприлюднених показників захворюваності на коронавірус.

– Кількість хворих спадає, і це – природно, – сказала доктор медичних наук, професор Алла Мироненко в ефірі одного з телеканалів. – Епідемічний процес не може триматися на високому рівні весь час. Тому що певна кількість людей переносить хворобу і набуває імунітет, тому перестає бути сприйнятливою до інфекції. Але турбує кількість смертей. Вона не є пропорційною цій кількості хворих.

Професор  Мироненко говорить, що це є комплексна проблема. По-перше, люди не розуміють, що потрібно звертатися одразу до лікарів. Не у всіх, навіть у молодих, ця хвороба може пройти без фахової медичної допомоги. По-друге, не вистачає місць у лікарнях, і хворим потрібно чекати якийсь час, а їхній стан погіршується. По-третє, незважаючи на затверджений МОЗ у 2020 році стандарт лікування коронавірусної інфекції, у який потім вносилися відповідні зміни, остаточне рішення про спосіб лікування приймають лікарі. Одні вважають за потрібне призначати антибіотики, інші, що це не потрібно робити. В результаті це призводить до збільшення кількості смертей від бактеріальних ускладнень.

– Що стосується карантину, він звісно, допомагає зменшити одночасно велику кількість хворих, – говорить Алла Мироненко. –  Та він – не панацея.

Так, дійсно, взяти хоча б ситуацію з київським метрополітеном. У місті ввели локдаун і в транспорт пускають лише за спецперепустками, та в метро вважають недоцільним при зменшенні пасажиропотоку пускати потяги за звичним графіком. Отже, доки люди чекають на потяг, їхня кількість на платформі становить ту ж кількість, що й до локдауну. І вже неважливо є перепустка в кармані чи ні. Дотримуватися соціальної дистанції вже немає змоги.

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Отже, за словами професора Мироненко, повернути ситуацію на краще може тільки імунізація населення: суцільна вакцинація або набуття імунітету після хвороби. Та другий спосіб – дорожчий.

За осінь 2020 і зиму 2021 в Україні втричі зросла смертність від грипу та пневмоній у порівнянні з тим же періодом минулого року.

Джерело: Прямий

Фото: Depositphotos

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