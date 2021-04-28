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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Гостра фаза Covid-19 продовжилася до 21 доби – лікар

Гостра фаза Covid-19 продовжилася до 21 доби – лікар

Гостра фаза коронавірусної хвороби, під час якої хворий залишається заразним, продовжилася мінімум до 21 доби.

Про це заявила на одному з телеканалів керівник центру респіраторної медицини клініки Феофанія Світлана Гук.

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Вона пояснила, що наразі спостерігається продовження терміну гострої фази Covid-19.

– Якщо раніше ми спостерігали та знали за наказом МОЗ, що протягом двох тижнів людина стає незаразною, то зараз ми цей термін як лікарі бачимо як мінімум до 21 доби, – сказала вона.

Крім цього Гук додала, що зараз медпрацівники вже не повинні робити контрольні ПЛР-тестування при виписуванні зі стаціонару або з лікарняного листа.

– Зараз ми не тестуємо контрольно. Якщо минуло 14 днів від початку захворювання, і останні три дні немає вірусної інфекції, то ми можемо виписувати людину з лікарняного, – сказала вона.

Але наостанок Гук зазначила, що ці терміни, можливо, будуть переглядати.

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Джерело: Україна 24

Фото: Pixabay

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