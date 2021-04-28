Жорстокість і насильство по відношенню до підлітків в переважній більшості випадків породжує насильницькі фантазії і гіпотетичне бажання помститися. Такого висновку дійшли вчені з Кембриджу. А жорстокість і насильство, пережиті системно і регулярно, збільшують це бажання в рази, доводячи його до стадії цілеспрямованих і усвідомлених дій.

Вчені провели цікавий поведінковий експеримент з 1465 підопічними в пізньому підлітковому і ранньому дорослому віці – від 15 до 20 років.

Дослідники задалися питанням: якою мірою знущання і жорстоке поводження, яке пережили учасники групи за останні 12 місяців, може стати спусковим механізмом до відповідного акту жорстокості і насильства, аж до вбивства?

Уже перші результати приголомшили. Більшість підлітків виявило високий ступінь взаємозв’язку жорстокого з ними поводження з думками про вбивство, напад і приниження інших. Водночас виявилася певна закономірність: з кожним додатково пережитим випадком жорстокості і цькування ймовірність насильницьких намірів зростала на 8%.

А ті, хто зазнали відразу декілько форм віктимізації (глузування, фізичні напади, сексуальні домагання, агресивне виховання з криками і ляпасами) виявили відверте бажання знищити кривдників в 97% випадків.

Передбачувано саме хлопчики виявили велику схильність до насильницького мислення. Але ефект агресивних фантазій у відповідь на багаторазові приниження і низку знущань був дуже схожий в обох статей.

Однак, як показало дослідження, складні життєві обставини, такі як брак грошей в сім’ї, розлучення батьків, не показали помітного впливу на поведінкові зміни. Звідси вчені дійшли висновку, що думки про вбивство провокує конкретна, цілеспрямована, усвідомлена агресія на особистість, а не якісь узагальнені несприятливі фактори в цілому.

– Думки про вбивство інших викликані досвідом міжособистісного заподіяння шкоди, нападами на нашу особистість, а не шкідливими стимулами в цілому, – зазначив Мануель Ейснер, професор, директор Центру досліджень насильства в Кембриджському університеті і провідний автор дослідження, опублікованого в журналі Aggressive Behavior. – Це і є та сама різниця між тими, кого обставини змушують злитися і засмучуватися, і тими, яких вони змушують діяти.

Нагадаємо, що вчора в Києві сталось страшне вбивство. 16-річний підліток звірячим чином розправився зі своїми батьками і молодшим братом. Що штовхнуло його на страшний вчинок? Чи були тому реальні передумови і в чому вони полягали?

Зрозуміти і осмислити причини і мотиви цього злочину, можливо, допоможе психіатрична експертиза, яку наразі проходить неповнолітній вбивця.