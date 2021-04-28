Станом на ранок 28 квітня коронавірус у Києві виявили ще у 1 070 людей. Загалом у столиці підтвердили 193 690 випадків хвороби.

За минулу добу від коронавірусу померли 40 людей, від початку епідемії зафіксували 4 537 летальних випадків. Змогли подолати Covid-19 і одужали за добу 1 174 пацієнти, загалом – 122 047.

Водночас за добу щеплення проти Covid-19 зробили 1 876 людей, від початку вакцинальної кампанії – 52 773.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: