Соціологічне опитування встановило, що близько 700 тис. українців вживають наркотики, серед них є наркозалежні діти, лікування яких не регулюється українським законодавством.

Ці дані озвучив виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF) Вадим Денисенко на презентації результатів соціологічного дослідження щодо визначення масштабів наркотичної та алкогольної залежності. Було опитано 2,4 тис. людей шляхом особистого інтерв’ю.

– Практично кожен десятий сказав, що серед його оточення є люди, які так чи інакше вживають наркотики, – сказав Денисенко. – В абсолютних цифрах – це 3,5 млн людей. Якщо застосувати метод адаптивної соціології і поділити цю цифру на 5-6, то матимемо щонайменше близько 700 тис. людей, що вживають наркотики.

Кожен десятий дорослий має знайомих, що вживають наркотики. Серед молоді 18-24 років – кожен п’ятий.

Денисенко зауважив, що у колі 4% є люди, які вживають героїн або кокаїн.

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А у групі 18-24 роки таких 17%. Тобто молодь у 4 рази частіше вживає важкі наркотики.

Соціологи не цікавились у респондентів, чи вживають вони особисто наркотики. На такі запитання зазвичай люди не кажуть правду.

Про алкгольну залежність своїх знайомих повідомили 15% опитаних, 5% – про наркотичну і 5% – про наркотичну та алкогольну.

Дослідження показало, що в оточенні 31% респондентів вживають канабіс. Друге місце посів амфетамін – 18%. Третє – “солі”, та 8% розказали про “дизайнерські наркотики”, 7% опитаних повідомили про макову соломку, а 6% – про метадон.

На питання, чи зверталися їхні знайомі по допомогу, щоб позбутися наркотичної залежності, 20% розказали, що були звернення до державних установ, 14% – до приватних, а 50% не чули про таке.

Більшість респондентів переконані, що такі звернення не дали б результату. Тільки 12% повідомили про позитивний досвід.

Щодо доступності наркотиків: 46% опитаних переконані, що знайти наркотики дуже легко, 14% – важко. 13% дорослих і 16% молоді знають точки збуту наркотиків поблизу свого дому.

Співкоординатор проекту Наркотична та алкогольна залежність Українського інституту майбутнього Анна Міщенко повідомила, що серед наркокур’єрів є діти віком 9-14 років. До речі, вони як неповнолітні не несуть відповідальності за свої дії, а нерідко і самі вживають наркотичні речовини.

На презентації зазначалося, що в Україні відсутнє законодавство щодо лікування наркозалежних неповнолітніх. А більше половини наявних реабілітаційних центрів для наркозалежних працюють поза правовим полем.

Співкоординатор проекту Вікторія Мозгова зазначила, що закони про допомогу наркозалежним є недосконалими, одні нормативні акти суперечать іншим.

– Сьогодні, щоб наркозалежний отримав допомогу, яка не зашкодить його здоров’ю і буде ефективною, потрібно 20 тис грн. Проте механізми фінансування такої допомоги коштом держави відсутні, – сказала вона.

В Україні уже давно ставлять питання легалізації медичного канабісу. Експерти ввжають, що медичну марихуану потрібно легалізувати, адже йдеться про знеболювальний засіб, а не наркотик. Та противники його легалізації впевнені, що розповсюдження ліків буде безконтрольним.