Науковці державного університету Огайо (США) впритул підійшли до створення препарату, здатного “скасувати” призначення ШВЛ навіть для пацієнтів із важкою формою коронавірусної інфекції.

Роботу вже підтримав Національний інститут серця, легенів і крові. А інноваційний фонд штату Огайо оголосив про офіційну реєстрацію відповідних патентів, угледівши в дослідженнях можливість ефективної допомоги людям з низкою інших патологій, що викликають запалення легень і різке зниження рівня кисню в крові.

Суть дослідження полягає у введенні в організм природної речовини – сурфактанту, яка відповідає за процес розширення і стиснення легень. Під час вірусної інфекції кількість сурфактанту різко зменшується (його блокують хвороботворні віруси), і виникає необхідність у застосуванні апарата штучної вентиляції легенів.

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За словами вчених, які брали участь в розробках, найбільше в дослідженні їх вразило те, що препарат дає чудові результати навіть на пізніх стадіях хвороби.

Поки що невідомо, коли інновація дійде до стадії масового виробництва. Однак з огляду на її гостру актуальність у період пандемії коронавірусу ризикнемо припустити, що шлях цей не буде довгим.

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