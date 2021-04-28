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Факти / Lifestyle
Вікторія Яснопольська |

Новий препарат для легенів допоможе уникнути ШВЛ при Covid-19 – науковці

Медицина Вчені Здоров'я

Науковці державного університету Огайо (США) впритул підійшли до створення препарату, здатного “скасувати” призначення ШВЛ навіть для пацієнтів із важкою формою коронавірусної інфекції.

Роботу вже підтримав Національний інститут серця, легенів і крові. А інноваційний фонд штату Огайо оголосив про офіційну реєстрацію відповідних патентів, угледівши в дослідженнях можливість ефективної допомоги людям з низкою інших патологій, що викликають запалення легень і різке зниження рівня кисню в крові.

Суть дослідження полягає у введенні в організм природної речовини – сурфактанту, яка відповідає за процес розширення і стиснення легень. Під час вірусної інфекції кількість сурфактанту різко зменшується (його блокують хвороботворні віруси), і виникає необхідність у застосуванні апарата штучної вентиляції легенів.

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За словами вчених, які брали участь в розробках, найбільше в дослідженні їх вразило те, що препарат дає чудові результати навіть на пізніх стадіях хвороби.

Поки що невідомо, коли інновація дійде до стадії масового виробництва. Однак з огляду на її гостру актуальність у період пандемії коронавірусу ризикнемо припустити, що шлях цей не буде довгим.

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Джерело: EurekAlert

Фото: Dreamstime

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