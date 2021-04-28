Британські вчені з Public Health England провели дослідження, в ході якого було доведено, що навіть одна доза вакцини Pfizer або AstraZeneca на 50% знижує ризик передачі коронавірусу.

В ході спостережень вчені порівнювали дані вакцинованих і невакцинованих контактів. Співвідношення склали 60 тис. на 1 млн. Під контактами малися на увазі жителі багатоквартирних будинків, які, на думку дослідників, є місцем підвищеного ризику взаємного зараження.

В результаті було доведено: ті, хто все-таки “підхопив” коронавірус після першого щеплення, майже на 50% менше заражали своїх близьких, ніж ті, хто, захворівши, не отримав вакцину ні разу.

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Нагадаємо, що більш ранні дослідження показали зниження до 65% ризику розвитку симптомів вірусу через місяць після першої дози.

Тим часом, Фактам ICTV стало відомо про винахід препарату, який допоможе полегшити стан при важких формах пневмонії.