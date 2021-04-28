Станом на 28 квітня коронавірус підтвердили ще у 9 590 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 2 047 838. Зокрема, захворіли 451 дитина та 217 медпрацівників.

За добу одужали 20 062 людини, повністю подолав хворобу 1 616 891 українець. До лікарень потрапили ще 3 623 пацієнти.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер 43 391 хворий, за добу зафіксували 441 новий летальний випадок.

За добу провели 99 112 тестувань (зокрема методом ПЛР – 43 841, методом ІФА – 15 489, досліджень експрес-тестами на антиген – 39 782).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.

Крім того, за 27 квітня 19 590 людей зробили щеплення проти коронавірусу. Від початку вакцинальної кампанії вакцинувалися 558 716 людей, з них отримали 1 дозу – 558 714 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Київ – 1 070 випадків/1 876 щеплень;

Вінницька область – 223 випадки/541 щеплення;

Волинська область – 356 випадків/466 щеплень;

Дніпропетровська область – 584 випадки/1 894 щеплення;

Донецька область – 811 випадків/419 щеплень;

Житомирська область – 232 випадки/422 щеплення;

Закарпатська – 115 випадків/570 щеплень;

Запорізька область – 485 випадків/648 щеплень;

Івано-Франківська область – 102 випадки/252 щеплення;

Київська область – 384 випадки/820 щеплень;

Кіровоградська область – 134 випадки/92 щеплення;

Луганська область – 213 випадків/351 щеплення;

Львівська область – 530 випадків/2 535 щеплень;

Миколаївська область – 281 випадок/937 щеплень;

Одеська область – 522 випадки/1 967 щеплень;

Полтавська область – 445 випадків/1 066 щеплень;

Рівненська область – 417 випадків/431 щеплення;

Сумська область – 267 випадків/327 щеплень;

Тернопільська область – 206 випадків/110 щеплень;

Харківська область – 818 випадків/1065 щеплень;

Херсонська область – 222 випадки/424 щеплення;

Хмельницька область – 483 випадки/813 щеплень;

Черкаська область – 445 випадків/658 щеплень;

Чернівецька область – 129 випадків/425 щеплень;

Чернігівська область – 116 випадків/481 щеплення.

Для порівняння, 27 квітня коронавірус в Україні підтвердили у 7 915 людей. Загальна кількість інфікованих становила 2 038 248 хворих.

Від Covid-19 станом на 27 квітня померли 432 людини, одужав за добу 17 391 хворий.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.