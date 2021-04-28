Станом на 28 квітня у світі зафіксували 149,3 млн випадків коронавірусної хвороби, а за добу – 830 тис. Водночас в Україні на Великдень не збираються посилювати карантин, але посилюватимуть протиепідемічні заходи.

Головні новини про коронавірус за 28 квітня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, за останню добу зареєстрували 9 590 нових випадків. Водночас за добу одужали 20 062 людини. Також зафіксували 441 новий летальний випадок.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.

Кабінет міністрів України не посилюватиме карантин на Великдень та травневі свята. Однак чиновники посилять заходи контролю за дотриманням уже встановлених обмежень. Зокрема, йдеться про соціальну дистанцію та масковий режим.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що жорсткі карантинні обмеження знімуть після 1 травня. Тому весь наземний громадський транспорт та метро відновлюють звичне перевезення пасажирів. Також запрацюють ТРЦ, ринки, ярмарки, ресторани, бари, спортзали і фітнес-центри.

Читайте Як працюватиме транспорт у Києві після послаблення карантину

Вакцинація в Україні

За 27 квітня 19 590 людей зробили щеплення проти коронавірусу.

Від початку вакцинальної кампанії вакцинувалися 558 716 людей, з них отримали 1 дозу – 558 714 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Коронавірус у світі

Лідерами за стрімкістю поширення коронавірусу є США (32,9 млн), Індія (17,9 млн), Бразилія (14,4 млн), Франція (5,5 млн) та Російська Федерація (4,7 млн). Україна (2 млн) 16 серед країн світу за поширенням Covid-19.

В Індії ситуація з поширенням коронавірусу не йде на спад. За добу у країні зафіксували 362 тис. нових випадків. У ВООЗ вважають, що такий спалах Соvid-19 спричинений низьким рівнем вакцинації та поширенням більш заразного штаму вірусу.

У Канаді померла жінка після того, як вакцинувалася препаратом проти коронавірусу компанії AstraZeneca. Після вакцинації загибла відчувала серйозну втому та головний біль. Лікарі виявили тромбоз у мозку.

У Польщі влада послаблює карантинні обмеження. Так, з 4 травня відкриються другорядні магазини, які досі були закритими – зокрема, магазини меблів та будматеріалів, а також мистецькі галереї та музеї, школярі 1-3 класів повернуться до навчання.

Нідерланди також починають послаблення деяких карантинних обмежень. З 28 квітня скасовується дія комендантської години, відкриваються деякі другорядні магазини, а ресторани зможуть обслуговувати відвідувачів на відкритих майданчиках.

Карантин в Україні

Станом на 28 квітня 2021 року у дев’яти областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину увійшли дев’ять областей та місто Київ. Водночас до жовтої зони входять також дев’ять областей.

Детальніше про зони карантину в Україні читайте на Фактах ICTV.