Масаж рук, ніг, обличчя і всього тіла може творити дива. Це не тільки приємна і заспокійлива процедура, але й шлях до здорового життя. Адже лікувальний масаж покращує кровообіг, повертає пружність тіла і зміцнює м’язи. І, звичайно ж, дає відчуття легкості у всьому тілу та усуває біль.

Майстри масажу стверджують, що емоції впливають на те, як наше тіло функціонує.

– Думка людини матеріальна. Страхи, переживання і образи накопичуються і матеріалізуються в тілі спазмами, порушенням кровопостачання. Якщо такий дефіцит спостерігається довго, то формується дисфункція органу. І в рішенні цієї проблеми допоможе лікувальний масаж, – розповів Фактам ICTV вісцеральний терапевт, масажист Андрій Щоголєв.

На сьогодні існує безліч незвичайних видів масажу, які допомагають людям бути здоровими, а значить подовжити красу і молодість. І серед цього розмаїття важливо правильно вибрати ту методику, яка підійде саме вам.

Вісцеральний масаж

Вісцеральна терапія базується на зниженні болю за допомогою масажних рухів в області живота. Подібна практика має необмежений вплив, адже поліпшується кровообіг не тільки у внутрішніх органах, а й в області голови, грудей, рук і ніг.

– Маніпуляції в зоні живота допомагають боротися з більшістю хронічних захворювань і функціональних розладів внутрішніх органів. Завдяки цьому масажу можна відновити неправильне розташування внутрішніх органів, провести їх діагностику, усунути спазми і набряки, запобігти безлічі хвороб, – стверджує масажист Андрій Щоголєв.

Пройти курс вісцерального масажу живота рекомендується тим, у кого є певні проблеми зі здоров’ям: дискінезія жовчовивідних шляхів і загин жовчного міхура, розлади травної системи, дисбактеріоз, неінсуліновий діабет, захворювання нирок, порушення обміну речовин, алергія, атопічний дерматит, хронічна втома і часті головні болі.

Масаж Рейки

Рейки-масаж – це безконтактна методика, в якій використовується метод накладення рук, і робити його може тільки спеціально навчений фахівець. Ця незвичайна техніка здатна наповнювати людину енергією, яка дає життя, змінює фізичний стан на краще і викликає глибоку позитивну перебудову в поведінці людини, в життєдіяльності її органів і систем, її духовному зростанні.

Такий відновний масаж дуже допоможе тим, хто веде малорухливий спосіб життя, адже він знімає стан скутості всіх груп м’язів. А курс масажу рекомендується пройти тим, у кого порушений кровообіг, знижений тонус, болить спина і мучить безсоння.

Великий плюс у тому, що у такого безконтактного масажу немає протипоказань.

Баночний масаж

В основі дії лікувального масажу банками лежить рефлекторний метод, який заснований на виникненні гіперемії, тобто подразненні рецепторів шкіри, що утворилися через вакуум у банці.

Такий масаж покращує циркуляцію крові, лімфи і міжтканинної рідини. Шкіра стає пружною, м’язи тонізуються, усувається застій крові і посилюється обмін речовин. В цілому ефект від масажу банками пацієнти порівнюють з ефектом лазні.

Італійський масаж

Цей масаж роблять в чотири руки, а під час сеансу виконується до 40 видів різних рухів. Масажується обличчя, шия, груди, живіт, руки, ноги і спина. Такий масаж прекрасно знімає втому, м’язову напругу і стрес. А ще має лімфодренажний та антицелюлітний ефект.

Крижаний (альпійський) масаж

Масажисти з Австрії та Швейцарії рекомендують боротися з целюлітом за допомогою кубиків льоду. Під час короткочасного охолодження судини звужуються, а потім розширюються, і це підсилює приплив крові і обмін речовин.

Таким кріомасажем можна зайнятися навіть вдома, якщо попередньо заморозити настої трав. Кубиками льоду потрібно водити шкірою зверху вниз, за ​​годинниковою стрілкою і зигзагоподібно. Але важливо пам’ятати про те, що кожну зону можна масажувати максимум 3 хвилини.

Масаж гарячими каменями

Такий масаж виконується за допомогою каменів вулканічних порід, адже вони містять велику кількість корисних мікро- і макроелементів і до того ж довгий час зберігають тепло. Такий масаж допомагає досягти глибокої релаксації, зняти стрес і гармонізувати внутрішній стан. Гарячі камені знімають болі в шиї, спині та повністю розслаблюють м’язи всього тіла.

Масаж шиацу

Японський варіант точкового масажу був розроблений в 1912 році Токудзіро Намикоши. В його основі вплив на тіло долонями і пальцями рук на певні точки, якими рухається життєва енергія.

Такий масаж може усунути порушення роботи органів і поліпшити загальний стан здоров’я. Але крім оздоровчої дії шиацу володіє прекрасним косметичним ефектом: розгладжуються зморшки, шкіра стає пружною і зменшуються набряки. За допомогою цього японського масажу можна виглядати набагато молодше свого віку.

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