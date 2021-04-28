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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

У боротьбі з Covid-19 допоможуть препарати від гепатиту С – дослідження

У боротьбі з Covid-19 допоможуть препарати від гепатиту С – дослідження

Згідно з новим дослідженням вченого з Техаського університету, ліки, які використовують для лікування гепатиту С, можуть стати новітнім засобом боротьби з коронавірусом.

Професор молекулярних біологічних наук, доктор Роберт Круг співпрацював з дослідниками з Політехнічного інституту Ренсселера і Медичної школи Ікана в Нью-Йорку.

В ході дослідження вони виявили, що поєднання певних методів лікування гепатиту С з ремдесивіром – який в даний час є єдиним терапевтичним засобом від Covid-19 схваленим у США – може зробити препарат в десять разів ефективнішим в придушені коронавірусу в структурі клітин.

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Згідно з отриманими результатами, цю комбінацію можна використовувати в якості противірусного лікування Covid-19.

Доктор Круг називає це “перепрофілюванням”.

– Можна приймати ліки, які вже продаються, вже схвалені. Медики знають, як цей препарат діє, і знають про його побічні ефекти. Якщо препарат використовують для лікування Covid-19, то клінічні випробування все одно будуть проводитися, але вони будуть дуже короткими, – пояснив він.

Однак ремдесивір необхідно вводити внутрішньовенно, тобто в умовах лікарні.

Саме тому доктор Круг переконаний, що наступним кроком буде пошук пероральних ліків, які діятимуть як ремдесивір, в поєднанні з пероральними препаратами від гепатиту.

– Нам потрібні пігулки, які люди можуть самі приймати. Це наша мета, – підсумував він.

Гостра фаза коронавірусної хвороби, під час якої хворий залишається заразним, продовжилася мінімум до 21 доби.

Джерело: KXAN News

Фото: Pixabay

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