У Канаді вперше померла людина через наслідки від вакцинації AstraZeneca

У Канаді вперше померла людина через наслідки, спричинені вакциною проти коронавірусу компанії AstraZeneca. Міністерство охорони здоров’я провінції Квебек підтвердило смерть 54-річної жінки після того, як щеплення цим препаратом спричинило виникнення рідкісного тромбозу у мозку. Жінка разом із чоловіком отримала першу дозу вакцини AstraZeneca 9 квітня. – Мені прикро, коли я знаю, що здорова 54-річня жінка померла, тому що їй зробили щеплення, – зазначив прем’єр-міністр Квебеку Франсуа Лего. Після вакцинації загибла відчувала серйозну втому та головний біль. Спочатку її госпіталізували за місцем проживання, а після погіршення стану доправили до Інституту неврології Монреалю. Читайте Корейська вакцина AstraZeneca ідентична індійській Covishield - імунолог

Водночас її чоловік не відчув жодних побічних реакцій після вакцинації. За словами керівника Агентства громадського здоров’я Квебеку Гораціо Аруди, переваги препарату AstraZeneca переважають її ризики. – Подібне – дуже рідкісне, але ми знали, що вірогідність цього існує, – додав він.

У провінції вакциною AstraZeneca вже щепилися близько 400 тис. людей.

Вакцина AstraZeneca

Європейська агенція з лікарських засобів (EMA) повідомила, що за результатами досліджень, Вакцина від коронавірусу AstraZeneca викликає тромбоз дуже рідко. Лише один зі 100 тис. пацієнтів може скаржитися на таку побічну реакцію.

За даними європейського регулятора, користь препарату продовжує перевищувати ризики. Вакцина запобігає госпіталізаціям, складному перебігу Covid-19 та смерті.

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Джерело: CNA