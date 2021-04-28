Україна розраховує отримати у травні майже 1 млн доз вакцини від Covid-19 виробництва Pfizer в межах ініціативи COVAX і за контрактом.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Ми очікуємо Pfizer з двох джерел. Перше – це COVAX, в межах якої повинно прибути 473 тис. доз. Ми маємо офіційне підтвердження, що це буде 17-18 травня. Також у травні ми очікуємо вже за прямим контрактом від компанії Pfizer отримати приблизно до 500 тис. доз, – зазначив він.

Міністр пояснив, що цією вакциною робитимуть щеплення для людей, які старші 60 років або тих, хто має супутні захворювання.

Постачання Covid-вакцини CoronaVac

Також Максим Степанов повідомив, що Україна має отримати партію Covid-вакцини CoronaVac до кінця квітня. За його словами, 500 тис. доз мають прибути до 30 числа.

Першу партію вакцини проти коронавірусної інфекції CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd Україна отримала 10 квітня у розмірі 200 тис. флаконів. Це була частина із замовлених 1 913 316 доз.