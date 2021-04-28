Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та її заступники зробили щеплення проти коронавірусу китайською вакциною Sinovac Biotech. Таким чином вони відкрили кампанію вакцинації в органах прокуратури.

У першу чергу буде щеплено близько 500 працівників Офісу генпрокурора. Із травня вакцину отримають обласні і окружні прокуратури.

– Хочемо показати на власному прикладі й прикладі інституції, наскільки важливий процес вакцинації для здоров’я нації, – пояснила генпрокурор.

За її словами, щеплення проти Covid-19 отримають усі працівники, які виявили бажання.

– Прокурори, як і решта правоохоронців, постійно в контакті з широким колом людей: на слідчих діях, у судах. Тому імунний щит, який дає вакцина, реально необхідний. Щеплення – наш вклад у формування колективного імунітету України та запобігання поширенню пандемії, – заявила Ірина Венедіктова.

Вакцинація працівників прокуратури відбувається в межах третього етапу державної кампанії з вакцинації, цільовою групою якого є правоохоронні органи.



























Венедіктова із заступниками зробила щеплення проти коронавірусу / 7 фотографий

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Протягом доби 27 квітня щеплення проти коронавірусу зробили 19 590 людей.

Загалом від початку кампанії імунізації вакцинувалися 558 716 людей. Із них одну дозу отримали 558 714 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – дев’ять осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

Детальніше про вакцинація проти коронавірусу в Україні станом на 28 квітня читайте в матеріалі Фактів ICTV.