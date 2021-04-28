У Міністерстві охорони здоров’я закликали медичні установи повністю забезпечити готовність до запуску електронних лікарняних.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер під час брифінгу 28 квітня.

– Минулого тижня МОЗ оновив дані у регіонах щодо стану готовності повного переходу медустанов на електронні лікарняні і відмови від паперових бланків. Ми бачимо загальну позитивну динаміку, але я хотів би звернути увагу регіонів, де забезпечена часткова готовність, – зазначив він.

За його словами, в найкоротші терміни до системи eHealth повинні під’єднатися Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Полтавська, Харківська, Одеська, Чернігівська області та Київ.

Кучер додав, що медичні інформаційні системи працюють над створенням спеціального функціонала для видачі електронних лікарняних.

Також у МОЗ відпрацювали і відправили на погодження центральних органів влади перекази про деякі питання формування і видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

Він додав, що зараз вони очікують затвердження цього порядку. Це стане останнім нормативним документом, який дозволить повністю запустити в Україні роботу електронні лікарняних.

Раніше у МОЗ зазначали, що електронний лікарняний зможуть отримати ті пацієнти, які внесені до електронної системи охорони здоров’я та мають історію звернень до лікаря.

Електронна система має показувати, який лікар поставив пацієнту діагноз, чи зверталася ця людина раніше по допомогу.