У Києві планують закупити 278 тис. доз вакцини від коронавирусу на 140 млн грн, одна доза буде коштувати близько 500 грн.

– Департамент охорони здоров’я КМДА оприлюднив в системі електронних державних закупівель “ProZorro” оголошення на тендерну документацію про проведення відкритих торгів на закупівлю вакцини проти гострої респіраторної хвороби Covid-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, – повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Микола Поворозник сказав, що місто намагається домовитися з виробниками вакцин, а Віталій Кличко використовує особисті зв’язки, щоб мати можливість забезпечити вакцинами жителів столиці.

Заступник голови КМДА зазначив, що виробники зараз на рівні держав забезпечують законтрактовані раніше поставки вакцин і окремим містам складно домовитися, але проведення тендерів із закупівлі вакцин дозволить прискорити процес.

-Ми готові співпрацювати з усіма, хто подасть заявку на тендер і дозволить прискорити закупівлю вакцини проти коронавирусу для киян “, – зазначив Поворозник.

Україна в травні планує отримати 1 млн. доз вакцини Pfizer, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.