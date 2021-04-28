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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

ВООЗ назвала причину спалаху Covid-19 в Індії

ВООЗ назвала причину спалаху Covid-19 в Індії

Всесвітня організація охорони здоров’я назвала причину нового спалаху захворюваності на коронавірус в Індії.

В організації зазначили, що причиною швидкого поширення Covid-19 у країні є низький рівень вакцинації та циркуляція заразних штамів вірусу.

Водночас представник ВООЗ Тарік Яшаревич додав, що вважати мутацію вірусу єдиною причиною хвилі в країні не варто. Адже не зрозуміло, якою мірою мутації відповідальні за зростання кількості заражень. Є ще інші фактори, які можуть на це впливати, як-то масові зібрання.

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Один з варіантів коронавірусу, що циркулює в Індії – B1617 – вважається більш заразним.

Він додав, що на систему охорони здоров’я Індії було надано непотрібний тиск з боку людей, коли вони в паніці прямували до лікарень, попри те, що могли лікуватися вдома,  адже лише близько 15% пацієнтів з Covid-19 потребують госпіталізації.

За добу в Індії зафіксували 362 тис. нових випадків інфікування Covid-19.

Індійський штам Covid-19 в Україні

За словами завідувача кафедри епідеміології Львівського НМУ ім. Данила Галицького Наталії Виноград, зараз в Україні відносне зниження захворюваності на Covid-19 і однозначно, що після травневих свят продовжиться третя хвиля коронавірусної хвороби, яку Україна досі не перейшла.

Виноград не виключає, що індійський штам може потрапити і в Україну, який поступово захоплює країни Європи.

Детальніше про індійський штам Covid-19 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Guardian

Фото: Pexels

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