PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Як Київ дотримувався карантину і чи готовий до його послаблення – опитування

Карантин

Найкраще з дотриманням правил під час карантинних обмежень впоралися Київ та Львів. Найкраща ситуація в Голосіївському і Дніпровському районах столиці.

Про це свідчать результати опитування OLX Нерухомість. Вони опитали понад 15 тис. людей, які оцінили дотримання карантинних норм у своєму місті.

В середньому дотримання протиепідемічних заходів у містах-мільйонниках становить три бали з п’яти. Більш відповідально до них ставилися мешканці Львова і Києва, найменше — Дніпра і Одеси. Через ігнорування масок і засобів дезінфекції останнє не набрало трьох балів.

  • Львів — 3,23 бала;
  • Київ — 3,22;
  • Харків — 3,1;
  • Дніпро — 3,02;
  • Одеса — 3,01.

Мешканці Києва оцінили дотримання протиепідемічних заходів у кожному районі на три бали з п’яти. Найкраща ситуація у Дніпровському і Голосіївському, в яких 3,33 і 3,32 бала:

  • Дніпровський — 3,33;
  • Голосіївський — 3,32;
  • Подільський — 3,25;
  • Дарницький — 3,24;
  • Солом’янський — 3,24;
  • Печерський — 3,24;
  • Шевченківський — 3,22;
  • Святошинський — 3,16;
  • Деснянський — 3,13;
  • Оболонський — 3,11.

Як Київ дотримувався карантину і чи готовий до його послаблення – опитування

Як працювали заклади

У всіх районах заклади працювали за рекомендованим МОЗ графіком. Найкраще, наскільки це можливо у межах п’ятибальної шкали, впоралися ті, що розташовані на Подолі. Району присвоїли 3,4. Майже так само впорався і Дніпровський, у якого 3,39 бала. На останньому місці опинився Оболонський. Кияни вважають, що карантинного графіку там дотримувалися десь на 3,12 бала.

Читайте
Карантин на Великдень посилювати не будемо, але посилимо контроль - Шмигаль

Як працювали громадські місця

У громадських місцях столиц необхідних карантинних норм дотримувалися теж на трійку. Деснянський район встановив антирекорд, отримавши 3,05. Також однією з найнижчих оцінок відзначився Оболонський — 3,09 бала. Найбільше намагалися стежити за правилами в Голосіївському — 3,31 і Дніпровському — 3,27.

28 квітня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що з 1 травня у місті скасують жорсткі карантинні обмеження. З 1 травня у столиці запрацює наземний громадських транспорт та метр відновить звичне перевезення пасажирів. Також запрацюють ТРЦ, ринки, ярмарки, ресторани, бари, спортзали і фітнес-центри.

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка