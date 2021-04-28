Як Київ дотримувався карантину і чи готовий до його послаблення – опитування

Найкраще з дотриманням правил під час карантинних обмежень впоралися Київ та Львів. Найкраща ситуація в Голосіївському і Дніпровському районах столиці. Про це свідчать результати опитування OLX Нерухомість. Вони опитали понад 15 тис. людей, які оцінили дотримання карантинних норм у своєму місті. В середньому дотримання протиепідемічних заходів у містах-мільйонниках становить три бали з п’яти. Більш відповідально до них ставилися мешканці Львова і Києва, найменше — Дніпра і Одеси. Через ігнорування масок і засобів дезінфекції останнє не набрало трьох балів.

Львів — 3,23 бала;

Київ — 3,22;

Харків — 3,1;

Дніпро — 3,02;

Одеса — 3,01.

Мешканці Києва оцінили дотримання протиепідемічних заходів у кожному районі на три бали з п’яти. Найкраща ситуація у Дніпровському і Голосіївському, в яких 3,33 і 3,32 бала:

Дніпровський — 3,33;

Голосіївський — 3,32;

Подільський — 3,25;

Дарницький — 3,24;

Солом’янський — 3,24;

Печерський — 3,24;

Шевченківський — 3,22;

Святошинський — 3,16;

Деснянський — 3,13;

Оболонський — 3,11.

Як працювали заклади

У всіх районах заклади працювали за рекомендованим МОЗ графіком. Найкраще, наскільки це можливо у межах п’ятибальної шкали, впоралися ті, що розташовані на Подолі. Району присвоїли 3,4. Майже так само впорався і Дніпровський, у якого 3,39 бала. На останньому місці опинився Оболонський. Кияни вважають, що карантинного графіку там дотримувалися десь на 3,12 бала.

Як працювали громадські місця

У громадських місцях столиц необхідних карантинних норм дотримувалися теж на трійку. Деснянський район встановив антирекорд, отримавши 3,05. Також однією з найнижчих оцінок відзначився Оболонський — 3,09 бала. Найбільше намагалися стежити за правилами в Голосіївському — 3,31 і Дніпровському — 3,27.

28 квітня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що з 1 травня у місті скасують жорсткі карантинні обмеження. З 1 травня у столиці запрацює наземний громадських транспорт та метр відновить звичне перевезення пасажирів. Також запрацюють ТРЦ, ринки, ярмарки, ресторани, бари, спортзали і фітнес-центри.