Сепсис при коронавірусі виникає, коли аномальна імунна відповідь на інфекцію пошкоджує власні тканини організму і це призводить до відмови органів людини.

Згідно з даними PHC4 (Рада зі стримування витрат на охорону здоров’я в Пенсільванії), з 26 266 осіб, госпіталізованих з Covid-19 в Пенсільванії в перші 7 місяців пандемії, у приблизно 8 тис. людей (31%) – був діагностований сепсис.

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Серед пацієнтів з Covid-19 від сепсису помер майже кожен третій пацієнт. А пацієнти, які змогли вилікуватися від сепсису, провели в лікарні в середньому 13 днів, що майже в два рази довше, ніж пацієнти без сепсису.

Дослідники з’ясували, що небезпечний для життя коронавірус, за визначенням, те ж саме, що і сепсис. Все через те, що обидві інфекції пов’язані з порушеннями роботи імунної системи, які викликають брак кисню в крові, низький кров’яний тиск, прискорене серцебиття, підвищення лейкоцитів і надмірне згортання крові.

У деяких пацієнтів з сепсисом був діагностований “цитокіновий шторм”, як і при Covid-19. Тобто летальна реакція імунної системи.

– Майже кожна людина з важкою формою Covid-19 страждає сепсисом. І більшість методів лікування важкої форми коронавірусу насправді націлені на реакцію імунної системи, а не на Covid, – сказав фахівець з пульмонології та реанімації в Медичному центрі Університету Піттсбурга Ян Барбаш.

МОЗ дозволить виписувати пацієнтів з Covid-19, які потребують кисневої підтримки, під спостереження сімейних лікарів.

Джерело: The Philadelphia Inquirer