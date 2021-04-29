Вчені з США стурбовані тим, що багато американців пропустили другу дозу щеплення від Covid-19. Адже надійний захист можна отримати тільки після двох доз вакцини.

– Якщо це не донести до людей, то пандемія коронавірусу може затягнутися на довгий час, – сказала Джилліан Гольдфарб, доцент кафедри біологічної та екологічної інженерії Коледжу сільського господарства і наук про життя (CALS).

За даними Центру контролю і профілактики захворювань США (CDC), майже 5 мільйонів американців, які отримали першу дозу вакцини Moderna або Pfizer-BioNTech (8% від всіх вакцинованих) пропустили призначену другу дозу.

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Відповідно до проведеного в США дослідження, багато американців сумніваються, як в необхідності другого уколу вакцини, так і в дотриманні заходів безпеки (носіння маски) після першого сеансу щеплення.

На думку дослідників, подолати суспільне замішання і невпевненість у важливості другої дози і постійних запобіжні заходи допоможуть “більш докладні контекстуальні пояснення вакцинованих” про те, що тільки повноцінне, двоетапне щеплення допоможе швидше повернуться до нормального життя.

Вакцинація в Україні

Кожен день десятки тисяч українців отримують першу дозу вакцини проти Covid-19. 29 квітня вакцинувалось рекордне число людей. Статистика в цьому плані звучить оптимістично. Але вкрай важливо розуміти, що ефект боротьби з коронавірусною інфекцією багато в чому залежить від того, чи всі наші співвітчизники, які отримали першу дозу, прийдуть в призначений час за другою.