Питання дотримуватися маскового режиму, перебуваючи на відкритому повітрі чи ні, сьогодні – одне з найбільш спірних. Авторитетне видання British Medical Journal (BMJ) надало слово з цього приводу відомим вченим і дослідникам.

Так, професор Каліфорнійського університету (Сан-Франциско) Бабак Джавід погодився з тим, що ризик передачі коронавірусу в приміщенні набагато вище, ніж поза ним. Але разом з тим, він не схильний підтримувати вимоги обов’язково закривати рот і ніс, якщо мова йде про самотню прогулянку або в компанії близьких членів сім’ї.

Інше питання, багатолюдні збори на відкритих просторах. В цьому випадку масковий режим, як і необхідність дотримання дистанції, повинні бути чітко регламентовані. В якості антиприкладу експерт навів нещодавнє мотоциклетне ралі Стерджіс в Південній Дакоті, після якого було зафіксовано рекордне “суперрозповсюдження” коронавірусу.

А ось доктор Муге Чевік з університету Сент-Ендрюс закликає зосередити зусилля на підтримці маскового режиму саме в приміщеннях. Оскільки ризик зараження на відкритому повітрі досить незначно впливає на загальний рівень інфікування.

Доктор висловив думку про те, що носіння маски на свіжому повітрі повинно мати виключно добровільний, а не примусовий характер.

В іншому випадку, за словами Муге Чевіка, люди будуть з великим небажанням виходити на вулицю, що ще більше посилить соціальну відчуженість і ізоляцію.

Зрештою, на думку вченого, вимога носити маски скрізь і повсюдно віддає соціальною дискримінацією. У тому плані, що багаті люди можуть дозволити собі приватне авто, в якому можуть знаходитись без маски.

І поїхати на цьому авто за місто, щоб насолодитися там свіжим повітрям. Малозабезпечені ж категорії населення, особливо з густонаселених районів проживання, не можуть собі дозволити навіть елементарного заняття фізичними вправами на повітрі і без маски.

З точкою зору доктора з Сент-Ендрюса рішуче не погодилась редакторка журналу BMJ. У своєму підсумковому коментарі до статті вона висловилася так:

– Носіння маски не означає, що ви слабкі або боягузливі, – пише редакторка. – Це спосіб захистити вразливих людей навколо вас. Так, я вакцинована, але ношу маску і в приміщенні, і поза ним в знак солідарності з тими, хто все ще вразливий.

А яка точка зору близька вам?

А між тим, Фактам ICTV cтало відомо, коли вакцина проти коронавірусу з’явиться в Європі.

Джерело: The BMG