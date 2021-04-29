Після святкових застіль збільшується кількість пацієнтів у гастроентерологів. Ну не можуть люди контролювати себе, коли бачать пишно накритий стіл, тому їдять все підряд.
Про те, до чого може призвести переїдання, вживання шкідливих продуктів, консервів і смаженого Фактам ICTV розповіла лікар-гастроентеролог, кандидат медичних наук Елеонора Саркісова.
Зазвичай люди, які мають проблеми з шлунково-кишковим трактом намагаються стежити за харчуванням. Але на свята дехто не витримує і дозволяє собі з’їсти щось зайве або заборонене.
І ось наступного дня він може відчути симптоми загострення гастриту: біль у верхній частині живота, яка не проходить протягом дня, нудоту, важкість. Іноді виникає блювота.
– Щоб попередити загострення хвороби, я рекомендую контролювати свій раціон навіть під час свят, – радить гастроентеролог. – Це дозволить зберегти здоров’я і отримати задоволення від веселощів. Якщо ж не втрималися і зіскочили з дієти, отримали загострення, йдіть до лікаря.
Що заборонено їсти у разі виникнення гастриту
Щоб не виникало загострення, потрібно пам’ятати, чого не можна їсти:
- смажене м’ясо, риба
- м’ясні бульйони
- гострі страви
- копчені продукти
- зварені круто яйця
- консерви, соління
- гарячі страви
- свіжі фрукти і овочі з грубою шкіркою
- кондитерські вироби
- фаст-фуд
- свіжий хліб і випічка
- газована вода будь-яка.
Не пийте болезаспокійливі ліки, тому що розмивається картина, а лікарю потрібно знати, де і як болить, щоб поставити точний діагноз. Потрібно пройти ряд обстежень (гастроскопія, УЗД черевної порожнини), здати аналіз крові. Тільки після цього призначається лікування: медикаменти та дієта.
Що можна їсти при гастриті зі зниженою кислотністю:
- рідкі каші
- овочеві пюре
- супи
- яйця, варені нам’яко
- сир
- відварене нежирне м’ясо
- парові котлети.
Не можна пити молоко, воно ще більше знижує кислотність.
Що можна їсти при гастриті з підвищеною кислотністю:
- відварене м’ясо птиці, риба
- нежирне молоко
- білі сухарі
- варені яйця
Чи можна пити каву
Краще від кави відмовитися, тому що вона дратує шлунок і підвищує кислотність. Якщо не можете без улюбленого напою, то спробуйте дотримуватися деяких правил:
- не пити каву натщесерце
- випивати не більше двох чашок на день
- кава має бути не міцною
- кава не повинна бути занадто холодною або дуже гарячою.
При загостренні каву виключити.
Меню для тих, хто страждає на гастрит
Понеділок
- Перший сніданок: котлета парова, каша гречана протерта, чай з цукром і лимоном.
- Другий сніданок: пюре яблучне.
- Обід: суп рисовий, добре розварений, запіканка картопляна з відвареним протертим м’ясом, компот із сухофруктів.
- Полудень: чай з цукром, зефір.
- Вечеря: биточки м’ясні, протерте яблуко, чай з цукром, черствий білий хліб з маслом.
- На ніч: кисіль.
Вівторок
- Перший сніданок: пудинг сирний, каша гречана протерта, чай з молоком.
- Другий сніданок: печене яблуко або стиглі помідори.
- Обід: суп з домашньої локшини на курячому бульйоні, курка відварна, каша рисова солодка протерта, компот із сухофруктів протертий.
- Полудень: сік фруктовий, розведений наполовину кип’яченою водою, сухарики.
- Вечеря: рибні котлети парові, овочевий сік, черства булка, масло, чай.
- На ніч: кефір, йогурт.
Середа
- Перший сніданок: котлети м’ясні парові, пюре картопляне, чай з цукром і лимоном.
- Другий сніданок: сир протертий з молоком і цукром.
- Обід: суп з протертим м’ясом, запіканка м’ясна, компот яблучний.
- Полудень: чай з сухариками.
- Вечеря: пудинг з гречаної крупи з сиром протертий, чай з цукром.
- На ніч: кисіль.
Четвер
- Перший сніданок: паштет з оселедця, пюре картопляне, кава з молоком.
- Другий сніданок: стиглі ягоди або стакан морквяного соку, сухар.
- Обід: суп із збірних подрібнених овочів на овочевому бульйоні, рагу з м’яса з овочами, компот яблучний протертий.
- Полудень: чай з цукром, ватрушка з сиром.
- Вечеря: тефтелі м’ясні парові, пудинг манний з солодкою підливою, чай з цукром.
- На ніч: кисіль або кефір.
П’ятниця
- Перший сніданок: сир домашній з цукром, чай з черствою булкою з маслом.
- Другий сніданок: печене яблуко.
- Обід: суп з протертим м’ясом, бефстроганов з відвареного м’яса, вермішель відварна, желе фруктове.
- Полудень: сік фруктовий, наполовину розведений кип’яченою водою, сухарик.
- Вечеря: котлети рибні парові, пюре картопляне, чай з цукром.
- На ніч: кисіль.
Субота
- Перший сніданок: сирники запечені, каша манна молочна, чай з цукром.
- Другий сніданок: печене яблуко.
- Обід: бульйон з фрикадельками, суфле рибне парове, пюре картопляне, желе з фруктового соку.
- Полудень: відвар шипшини з цукром, сухарики.
- Вечеря: котлети м’ясні парові, каша рисова протерта, чай з цукром і лимоном.
- На ніч: кисіль.
Неділя
- Перший сніданок: яйця всмятку – 2 штуки, каша вівсяна молочна протерта, чай з молоком.
- Другий сніданок: сир протертий з молоком і цукром.
- Обід: бульйон з вермішеллю, відбивні з телятини, смажені без жиру, шпинат, картопляне пюре, мус яблучний.
- Полудень: відвар шипшини з цукром, сухарики.
- Вечеря: рулет м’ясний, фарширований паровим омлетом, капуста цвітна відварна, запечена в сметані, чай з цукром.
- На ніч: кисіль.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про молочні продукти. Про їх користь і шкоду читайте в нашому матеріалі.