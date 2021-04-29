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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Дієта при загостренні гастриту – рекомендації лікаря

овощи, веганство

Після святкових застіль збільшується кількість пацієнтів у гастроентерологів. Ну не можуть люди контролювати себе, коли бачать пишно накритий стіл, тому їдять все підряд.

Про те, до чого може призвести переїдання, вживання шкідливих продуктів, консервів і смаженого Фактам ICTV розповіла лікар-гастроентеролог, кандидат медичних наук Елеонора Саркісова.

Зазвичай люди, які мають проблеми з шлунково-кишковим трактом намагаються стежити за харчуванням. Але на свята дехто не витримує і дозволяє собі з’їсти щось зайве або заборонене.

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І ось наступного дня він може відчути симптоми загострення гастриту: біль у верхній частині живота, яка не проходить протягом дня, нудоту, важкість. Іноді виникає блювота.

– Щоб попередити загострення хвороби, я рекомендую контролювати свій раціон навіть під час свят, – радить гастроентеролог. – Це дозволить зберегти здоров’я і отримати задоволення від веселощів. Якщо ж не втрималися і зіскочили з дієти, отримали загострення, йдіть до лікаря.

Що заборонено їсти у разі виникнення гастриту

Щоб не виникало загострення, потрібно пам’ятати, чого не можна їсти:

  • смажене м’ясо, риба
  • м’ясні бульйони
  • гострі страви
  • копчені продукти
  • зварені круто яйця
  • консерви, соління
  • гарячі страви
  • свіжі фрукти і овочі з грубою шкіркою
  • кондитерські вироби
  • фаст-фуд
  • свіжий хліб і випічка
  • газована вода будь-яка.

Не пийте болезаспокійливі ліки, тому що розмивається картина, а лікарю потрібно знати, де і як болить, щоб поставити точний діагноз. Потрібно пройти ряд обстежень (гастроскопія, УЗД черевної порожнини), здати аналіз крові. Тільки після цього призначається лікування: медикаменти та дієта.

Що можна їсти при гастриті зі зниженою кислотністю:

  • рідкі каші
  • овочеві пюре
  • супи
  • яйця, варені нам’яко
  • сир
  • відварене нежирне м’ясо
  • парові котлети.

Не можна пити молоко, воно ще більше знижує кислотність.

Що можна їсти при гастриті з підвищеною кислотністю:

  • відварене м’ясо птиці, риба
  • нежирне молоко
  • білі сухарі
  • варені яйця

Чи можна пити каву

Краще від кави відмовитися, тому що вона дратує шлунок і підвищує кислотність. Якщо не можете без улюбленого напою, то спробуйте дотримуватися деяких правил:

  • не пити каву натщесерце
  • випивати не більше двох чашок на день
  • кава має бути не міцною
  • кава не повинна бути занадто холодною або дуже гарячою.

При загостренні каву виключити.

Меню для тих, хто страждає на гастрит

Понеділок

  • Перший сніданок: котлета парова, каша гречана протерта, чай з цукром і лимоном.
  • Другий сніданок: пюре яблучне.
  • Обід: суп рисовий, добре розварений, запіканка картопляна з відвареним протертим м’ясом, компот із сухофруктів.
  • Полудень: чай з цукром, зефір.
  • Вечеря: биточки м’ясні, протерте яблуко, чай з цукром, черствий білий хліб з маслом.
  • На ніч: кисіль.

Вівторок

  • Перший сніданок: пудинг сирний, каша гречана протерта, чай з молоком.
  • Другий сніданок: печене яблуко або стиглі помідори.
  • Обід: суп з домашньої локшини на курячому бульйоні, курка відварна, каша рисова солодка протерта, компот із сухофруктів протертий.
  • Полудень: сік фруктовий, розведений наполовину кип’яченою водою, сухарики.
  • Вечеря: рибні котлети парові, овочевий сік, черства булка, масло, чай.
  • На ніч: кефір, йогурт.

Середа

  • Перший сніданок: котлети м’ясні парові, пюре картопляне, чай з цукром і лимоном.
  • Другий сніданок: сир протертий з молоком і цукром.
  • Обід: суп з протертим м’ясом, запіканка м’ясна, компот яблучний.
  • Полудень: чай з сухариками.
  • Вечеря: пудинг з гречаної крупи з сиром протертий, чай з цукром.
  • На ніч: кисіль.

Четвер

  • Перший сніданок: паштет з оселедця, пюре картопляне, кава з молоком.
  • Другий сніданок: стиглі ягоди або стакан морквяного соку, сухар.
  • Обід: суп із збірних подрібнених овочів на овочевому бульйоні, рагу з м’яса з овочами, компот яблучний протертий.
  • Полудень: чай з цукром, ватрушка з сиром.
  • Вечеря: тефтелі м’ясні парові, пудинг манний з солодкою підливою, чай з цукром.
  • На ніч: кисіль або кефір.

П’ятниця

  • Перший сніданок: сир домашній з цукром, чай з черствою булкою з маслом.
  • Другий сніданок: печене яблуко.
  • Обід: суп з протертим м’ясом, бефстроганов з відвареного м’яса, вермішель відварна, желе фруктове.
  • Полудень: сік фруктовий, наполовину розведений кип’яченою водою, сухарик.
  • Вечеря: котлети рибні парові, пюре картопляне, чай з цукром.
  • На ніч: кисіль.

Субота

  • Перший сніданок: сирники запечені, каша манна молочна, чай з цукром.
  • Другий сніданок: печене яблуко.
  • Обід: бульйон з фрикадельками, суфле рибне парове, пюре картопляне, желе з фруктового соку.
  • Полудень: відвар шипшини з цукром, сухарики.
  • Вечеря: котлети м’ясні парові, каша рисова протерта, чай з цукром і лимоном.
  • На ніч: кисіль.

Неділя

  • Перший сніданок: яйця всмятку – 2 штуки, каша вівсяна молочна протерта, чай з молоком.
  • Другий сніданок: сир протертий з молоком і цукром.
  • Обід: бульйон з вермішеллю, відбивні з телятини, смажені без жиру, шпинат, картопляне пюре, мус яблучний.
  • Полудень: відвар шипшини з цукром, сухарики.
  • Вечеря: рулет м’ясний, фарширований паровим омлетом, капуста цвітна відварна, запечена в сметані, чай з цукром.
  • На ніч: кисіль.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про молочні продукти. Про їх користь і шкоду читайте в нашому матеріалі.

Фото: Pixabay

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