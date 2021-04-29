Після святкових застіль збільшується кількість пацієнтів у гастроентерологів. Ну не можуть люди контролювати себе, коли бачать пишно накритий стіл, тому їдять все підряд.

Про те, до чого може призвести переїдання, вживання шкідливих продуктів, консервів і смаженого Фактам ICTV розповіла лікар-гастроентеролог, кандидат медичних наук Елеонора Саркісова.

Зазвичай люди, які мають проблеми з шлунково-кишковим трактом намагаються стежити за харчуванням. Але на свята дехто не витримує і дозволяє собі з’їсти щось зайве або заборонене.

І ось наступного дня він може відчути симптоми загострення гастриту: біль у верхній частині живота, яка не проходить протягом дня, нудоту, важкість. Іноді виникає блювота.

– Щоб попередити загострення хвороби, я рекомендую контролювати свій раціон навіть під час свят, – радить гастроентеролог. – Це дозволить зберегти здоров’я і отримати задоволення від веселощів. Якщо ж не втрималися і зіскочили з дієти, отримали загострення, йдіть до лікаря.

Що заборонено їсти у разі виникнення гастриту

Щоб не виникало загострення, потрібно пам’ятати, чого не можна їсти:

смажене м’ясо, риба

м’ясні бульйони

гострі страви

копчені продукти

зварені круто яйця

консерви, соління

гарячі страви

свіжі фрукти і овочі з грубою шкіркою

кондитерські вироби

фаст-фуд

свіжий хліб і випічка

газована вода будь-яка.

Не пийте болезаспокійливі ліки, тому що розмивається картина, а лікарю потрібно знати, де і як болить, щоб поставити точний діагноз. Потрібно пройти ряд обстежень (гастроскопія, УЗД черевної порожнини), здати аналіз крові. Тільки після цього призначається лікування: медикаменти та дієта.

Що можна їсти при гастриті зі зниженою кислотністю:

рідкі каші

овочеві пюре

супи

яйця, варені нам’яко

сир

відварене нежирне м’ясо

парові котлети.

Не можна пити молоко, воно ще більше знижує кислотність.

Що можна їсти при гастриті з підвищеною кислотністю:

відварене м’ясо птиці, риба

нежирне молоко

білі сухарі

варені яйця

Чи можна пити каву

Краще від кави відмовитися, тому що вона дратує шлунок і підвищує кислотність. Якщо не можете без улюбленого напою, то спробуйте дотримуватися деяких правил:

не пити каву натщесерце

випивати не більше двох чашок на день

кава має бути не міцною

кава не повинна бути занадто холодною або дуже гарячою.

При загостренні каву виключити.

Меню для тих, хто страждає на гастрит

Понеділок

Перший сніданок: котлета парова, каша гречана протерта, чай з цукром і лимоном.

котлета парова, каша гречана протерта, чай з цукром і лимоном. Другий сніданок: пюре яблучне.

пюре яблучне. Обід: суп рисовий, добре розварений, запіканка картопляна з відвареним протертим м’ясом, компот із сухофруктів.

суп рисовий, добре розварений, запіканка картопляна з відвареним протертим м’ясом, компот із сухофруктів. Полудень: чай з цукром, зефір.

чай з цукром, зефір. Вечеря: биточки м’ясні, протерте яблуко, чай з цукром, черствий білий хліб з маслом.

биточки м’ясні, протерте яблуко, чай з цукром, черствий білий хліб з маслом. На ніч: кисіль.

Вівторок

Перший сніданок: пудинг сирний, каша гречана протерта, чай з молоком.

пудинг сирний, каша гречана протерта, чай з молоком. Другий сніданок: печене яблуко або стиглі помідори.

печене яблуко або стиглі помідори. Обід: суп з домашньої локшини на курячому бульйоні, курка відварна, каша рисова солодка протерта, компот із сухофруктів протертий.

суп з домашньої локшини на курячому бульйоні, курка відварна, каша рисова солодка протерта, компот із сухофруктів протертий. Полудень: сік фруктовий, розведений наполовину кип’яченою водою, сухарики.

сік фруктовий, розведений наполовину кип’яченою водою, сухарики. Вечеря: рибні котлети парові, овочевий сік, черства булка, масло, чай.

рибні котлети парові, овочевий сік, черства булка, масло, чай. На ніч: кефір, йогурт.

Середа

Перший сніданок: котлети м’ясні парові, пюре картопляне, чай з цукром і лимоном.

котлети м’ясні парові, пюре картопляне, чай з цукром і лимоном. Другий сніданок: сир протертий з молоком і цукром.

сир протертий з молоком і цукром. Обід: суп з протертим м’ясом, запіканка м’ясна, компот яблучний.

суп з протертим м’ясом, запіканка м’ясна, компот яблучний. Полудень: чай з сухариками.

чай з сухариками. Вечеря: пудинг з гречаної крупи з сиром протертий, чай з цукром.

пудинг з гречаної крупи з сиром протертий, чай з цукром. На ніч: кисіль.

Четвер

Перший сніданок: паштет з оселедця, пюре картопляне, кава з молоком.

паштет з оселедця, пюре картопляне, кава з молоком. Другий сніданок: стиглі ягоди або стакан морквяного соку, сухар.

стиглі ягоди або стакан морквяного соку, сухар. Обід: суп із збірних подрібнених овочів на овочевому бульйоні, рагу з м’яса з овочами, компот яблучний протертий.

суп із збірних подрібнених овочів на овочевому бульйоні, рагу з м’яса з овочами, компот яблучний протертий. Полудень: чай з цукром, ватрушка з сиром.

чай з цукром, ватрушка з сиром. Вечеря: тефтелі м’ясні парові, пудинг манний з солодкою підливою, чай з цукром.

тефтелі м’ясні парові, пудинг манний з солодкою підливою, чай з цукром. На ніч: кисіль або кефір.

П’ятниця

Перший сніданок: сир домашній з цукром, чай з черствою булкою з маслом.

сир домашній з цукром, чай з черствою булкою з маслом. Другий сніданок: печене яблуко.

печене яблуко. Обід: суп з протертим м’ясом, бефстроганов з відвареного м’яса, вермішель відварна, желе фруктове.

суп з протертим м’ясом, бефстроганов з відвареного м’яса, вермішель відварна, желе фруктове. Полудень: сік фруктовий, наполовину розведений кип’яченою водою, сухарик.

сік фруктовий, наполовину розведений кип’яченою водою, сухарик. Вечеря: котлети рибні парові, пюре картопляне, чай з цукром.

котлети рибні парові, пюре картопляне, чай з цукром. На ніч: кисіль.

Субота

Перший сніданок: сирники запечені, каша манна молочна, чай з цукром.

сирники запечені, каша манна молочна, чай з цукром. Другий сніданок: печене яблуко.

печене яблуко. Обід: бульйон з фрикадельками, суфле рибне парове, пюре картопляне, желе з фруктового соку.

бульйон з фрикадельками, суфле рибне парове, пюре картопляне, желе з фруктового соку. Полудень: відвар шипшини з цукром, сухарики.

відвар шипшини з цукром, сухарики. Вечеря: котлети м’ясні парові, каша рисова протерта, чай з цукром і лимоном.

котлети м’ясні парові, каша рисова протерта, чай з цукром і лимоном. На ніч: кисіль.

Неділя

Перший сніданок: яйця всмятку – 2 штуки, каша вівсяна молочна протерта, чай з молоком.

яйця всмятку – 2 штуки, каша вівсяна молочна протерта, чай з молоком. Другий сніданок: сир протертий з молоком і цукром.

сир протертий з молоком і цукром. Обід: бульйон з вермішеллю, відбивні з телятини, смажені без жиру, шпинат, картопляне пюре, мус яблучний.

бульйон з вермішеллю, відбивні з телятини, смажені без жиру, шпинат, картопляне пюре, мус яблучний. Полудень: відвар шипшини з цукром, сухарики.

відвар шипшини з цукром, сухарики. Вечеря: рулет м’ясний, фарширований паровим омлетом, капуста цвітна відварна, запечена в сметані, чай з цукром.

рулет м’ясний, фарширований паровим омлетом, капуста цвітна відварна, запечена в сметані, чай з цукром. На ніч: кисіль.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про молочні продукти. Про їх користь і шкоду читайте в нашому матеріалі.