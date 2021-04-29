Для тих, хто планує поїздку до Домініканської Республіки, змінилися правила.

Туристам не потрібно вакцинуватися від коронавірусу для того, аби отримати дозвіл на в’їзд, а також їм не потрібно надавати негативний результат ПЛР-тесту в готелі або знаходитися на карантині.

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В аеропортах будуть проводити дихальний тест для пасажирів, які прибули, а також проведуть його для тих, у кого виявлені симптоми вірусу. Туристи з симптомами коронавірусної інфекції будуть поміщені на карантин, як і кожен, у кого буде позитивний тест на Covid-19.

Відвідувачі Домініканської Республіки повинні заздалегідь заповнити електронну форму в’їзду і виїзду, яка включає в себе свідчення під присягою про стан здоров’я, митну декларацію та міжнародні форми посадки/висадки.

Туристам важливо пам’ятати, що до 16 травня діє комендантська година з понеділка по п’ятницю з 22.00 до 5.00 і в суботу та неділю з 21.00 до 5.00.

Між вечірньою комендантською годиною і північчю організований безкоштовний проїзд, аби туристи могли повернутися в готелі. Туристи можуть переміщатися по території свого курортного готелю й після комендантської години, але вони повинні залишатися на території протягом цього часу.

Європарламент 29 квітня ухвалив позицію щодо європейського сертифіката вакцинації від коронавірусу. Він не буде проїзним документом.

Джерело: Lonely Planet