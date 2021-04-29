Є всі передумови для того, що вакцина проти Covid-19 для дітей віком від 12 до 15 років, розроблена BioNTech спільно з Pfizer, з’явиться в Європі вже в червні 2021 року. Про це заявив генеральний директор німецької компанії BioNTech Угур Шахін.

За його словами, вже подана заявка на схвалення вакцини для її застосування в США. А на початку травня аналогічна заявка буде запропонована на розгляд Європейському агентству з лікарських засобів.

Відзначимо, що вакцина Pfizer/BioNTech для споживачів у віковій категорії 16+ вже отримала “добро” в Сполучених Штатах і країнах Євросоюзу.

На порядку денному – найактуальніша проблема відсутності дитячої вакцини, без якої неможливо істотно просунуться на шляху до досягнення колективного імунітету з подальшим припиненням пандемії. Особливо з огляду на той факт, що останнім часом діти з коронавірусною інфекцією стали частіше страждати від важких ускладнень. Почастішали також випадки дитячої смертності від Covid-19.

Повідомляється також, що Covid-вакцина для дітей від 12 до 15 пройшла переконливо успішні випробування, показавши гарну переносимість і 100% захист від зараження коронавірусом.

В даний час обидві компанії знаходяться на стадії тестування вакцини для новонароджених і дітей у віці від шести місяців до п’яти років.

А між тим, Фактам ICTV стало відомо, якими вакцинами проти коронавірусу будуть робити щеплення українцям у віці 60+.