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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

У Києві 940 нових заражень коронавірусом

дівчина у масці

Станом на ранок 29 квітня коронавірус в Києві виявили ще у 940 осіб. Госпіталізація знадобилася 86 киянам.

Всього в столиці підтвердили 194 630 випадків захворювання.

За останню добу від коронавірусу померло 30 киян, загалом зафіксовано вже 4 567 летальних випадків.

Водночас подолали Covid-19 за минулий день 784 пацієнтів. Загалом одужали вже 122,8 тис. киян.

Захворіли:

  • 548 жінок віком від 18 до 92 років;
  • 355 чоловіків віком від 18 до 94 років;
  • 22 дівчинки від 25 днів до 17 років та 15 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (180), Солом‘янському (154) та Шевченківському (142) районах.

Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: Depositphotos

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