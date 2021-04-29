Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Станом на ранок 29 квітня коронавірус в Києві виявили ще у 940 осіб. Госпіталізація знадобилася 86 киянам.

Всього в столиці підтвердили 194 630 випадків захворювання.

За останню добу від коронавірусу померло 30 киян, загалом зафіксовано вже 4 567 летальних випадків.

Водночас подолали Covid-19 за минулий день 784 пацієнтів. Загалом одужали вже 122,8 тис. киян.

Захворіли:

548 жінок віком від 18 до 92 років;

355 чоловіків віком від 18 до 94 років;

22 дівчинки від 25 днів до 17 років та 15 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (180), Солом‘янському (154) та Шевченківському (142) районах.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: