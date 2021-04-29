Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Станом на ранок 29 квітня коронавірус в Києві виявили ще у 940 осіб. Госпіталізація знадобилася 86 киянам.
Всього в столиці підтвердили 194 630 випадків захворювання.
За останню добу від коронавірусу померло 30 киян, загалом зафіксовано вже 4 567 летальних випадків.
Водночас подолали Covid-19 за минулий день 784 пацієнтів. Загалом одужали вже 122,8 тис. киян.
Захворіли:
- 548 жінок віком від 18 до 92 років;
- 355 чоловіків віком від 18 до 94 років;
- 22 дівчинки від 25 днів до 17 років та 15 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (180), Солом‘янському (154) та Шевченківському (142) районах.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.