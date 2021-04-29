МОЗ дозволить виписувати пацієнтів з Covid-19, які потребують кисневої підтримки, під спостереження сімейних лікарів.

Про це на брифінгу заявила заступник міністра охорони здоров’я України Ірина Садов’як.

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Виписка кисневозалежних пацієнтів зі стаціонару дозволяється при таких умовах:

SpO2 (насичення крові киснем) більше або дорівнює 94% при диханні пацієнтом киснем низького потоку 3−5 л/хв;

наявність у сімейного лікаря кисневого концентратора, який забезпечує потік кисню до 8 л.

Садов’як повідомила, що МОЗ внесе зміни в стандарт надання медичної допомоги при коронавирусній інфекції. Зокрема, по стаціонарному лікуванню пацієнтів з Covid-19.

– Зміни вносяться щодо виписки пацієнтів зі стаціонару, коли вони не мають потреби в стаціонарному лікуванні, але потребують кисневої підтримки, – сказала вона.

Садов’як пояснила, що рішення про виписку такого пацієнта приймає лікуючий лікар на підставі зменшення клінічних ознак захворювання із стійкою тенденцією до нормалізації лабораторних показників.

Дослідники працюють над створенням тестів, які можна провести з використанням зразка крові, для визначення тривалості дії вакцини від Covid-19.