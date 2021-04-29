Pfizer планує випустити таблетки від коронавірусу: гендиректор назвав дату

Фармацевтична компанія Pfizer планує розробити власні таблетки від коронавірусу до кінця 2021 року.
Про це в інтерв’ю заявив генеральний директор компанії Альберт Була.
Експерти Pfizer прогнозують, що таблетки від коронавірусу діятимуть і проти нових штамів Covid-19.
– Зараз ми активно працюємо над препаратом, а до літа розраховуємо поділитися хорошими новинами, – розповів гендиректор Альберт Була.
Таким чином, американська компанія Pfizer випускатиме відразу два варіанти лікування коронавірусу
- Ін’єкційний.
- Пероральний (прийом пігулок).
Головною особливістю майбутніх таблеток від коронавірусу є інгібітори протеази. Це частина класу ліків, які застосовуються для лікування ВІЛ та гепатиту C.
Планується, що препарат відпускатимуть в аптеках за рецептом, однак саме лікування може проходити без зайвих відвідувань лікаря.
За словами гендиректора Альберта Були, наразі тривають клінічні випробування таблеток на ранніх стадіях.