Pfizer планує випустити таблетки від коронавірусу: гендиректор назвав дату

Фармацевтична компанія Pfizer планує розробити власні таблетки від коронавірусу до кінця 2021 року.

Про це в інтерв’ю заявив генеральний директор компанії Альберт Була.

Експерти Pfizer прогнозують, що таблетки від коронавірусу діятимуть і проти нових штамів Covid-19.

– Зараз ми активно працюємо над препаратом, а до літа розраховуємо поділитися хорошими новинами, – розповів гендиректор Альберт Була.

Таким чином, американська компанія Pfizer випускатиме відразу два варіанти лікування коронавірусу

Ін’єкційний.

Пероральний (прийом пігулок).

Головною особливістю майбутніх таблеток від коронавірусу є інгібітори протеази. Це частина класу ліків, які застосовуються для лікування ВІЛ та гепатиту C.

Планується, що препарат відпускатимуть в аптеках за рецептом, однак саме лікування може проходити без зайвих відвідувань лікаря.

За словами гендиректора Альберта Були, наразі тривають клінічні випробування таблеток на ранніх стадіях.