У світі станом на 29 квітня зафіксували 150,2 млн випадків коронавірусу, а за добу підтвердили 887 тис. Водночас ситуація із поширенням захворювання в Україні також не покращується. В країні циркулюють нові штами Covid-19, які негативно впливають на епідеміологічну ситуацію.

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Коронавірус в Україні

За минулу добу в Україні на коронавірус захворіли 11 627 осіб, що є найвищим показником за останні п’ять днів. Водночас за добу одужало 18 442 людини. Також зафіксували 387 нових летальних випадків.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 203), Дніпропетровській (1 021), м. Київ (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.

Епідеміолог Наталія Виноград заявила, що Україна ще не вийшла з третьої хвилі пандемії коронавірусу. Попередній спалах захворюваності, за словами експерта, пов’язаний з циркуляцією нових більш заразних штамів вірусу. Експерт вважає, що ослаблення карантину на великодні свята призведе до збільшення кількості інфікованих.

Вакцинація в Україні

28 квітня першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 70 469 людей, одна людина вакцинувалася другою дозою препарату. Це найбільша кількість щеплень за добу з початку вакцинальної кампанії проти SARS-CoV-2 в Україні.

Найбільше щеплень зробили в Києві (7 736), Харківській (6 234), Дніпропетровській (5 791), Київській (5685) і Полтавській (5 640) областях.

Загалом від початку вакцинальної кампанії від Covid-19 щеплено 629 184 людини.

Коронавірус у світі

Лідерами за стрімкістю поширення коронавірусу є США (32,9 млн), Індія (18,3 млн), Бразилія (14,5 млн), Франція (5,5 млн) та Російська Федерація (4,7 млн). Україна (2 млн) залишається на 16 місці серед країн світу за поширенням Covid-19.

В Ізраїлі повідомили про перші випадки зараження індійським штамом Covid-19. Троє людей, з 40 підтверджених випадків, інфікувалися саме в Ізраїлі. Вони були інфіковані від тих людей, які повернулися до Ізраїлю з-за кордону.

У ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу не закінчилася, а навпаки, прискорила темпи поширення. Експерти переконані, що її можна подолати тільки поєднанням швидкого і справедливого доступу до вакцин і ефективних профілактичних заходів.

Уряд Ірландії у травні планує відкрити всі магазини роздрібної торгівлі, відновити побутові послуги та нежитлове будівництво, готелі, ресторани та бари відкриються дещо пізніше.

В Австралії розслідують можливі зв’язки між двома випадками смерті й вакциною проти Covid-19. 71-річний чоловік із декількома основними захворюваннями помер через декілька днів після щеплення вакциною AstraZeneca. А 55-річний чоловік помер через вісім днів після вакцинації, проте яким саме препаратом не вказується.

Через складну ситуацію в Індії з поширенням коронавірусу, США нададуть країні допомогу в розмірі $100 млн. Наступного тижня в цю країну почнуть прибувати літаки з урядовою допомогою США. 28 квітня в Індії виявили 379 тис. нових випадків інфікування.

Карантин в Україні

Станом на 29 квітня 2021 року в дев’яти областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Водночас до помаранчевої зони належать Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

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