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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

США закликають своїх громадян негайно виїхати з Індії

США закликають своїх громадян негайно виїхати з Індії

США закликають своїх громадян покинути територію Індії через стрімке поширення коронавірусної інфекції.

Громадяни США можуть скористатися всіма доступними варіантами, аби виїхати з країни.

Щодня курсують 14 прямих рейсів між Індією і США.

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За даними Центрів США по контролю і профілактиці захворювань, будь-хто, хто повертається в США з-за кордону, повинен пройти тест на Covid-19 через 3-5 днів після поїздки. А ті, хто не були вакциновані від коронавірусу, повинні залишатися вдома і перебувати на карантині протягом тижня.

У лабораторіях Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю повідомили про перші випадки зараження індійським штамом Covid-19.

Джерело: Bloomberg

Фото: Pixabay

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