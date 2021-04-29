У США випустять комарів, які не кусають людей та тварин

Незабаром на американських островах Флорида-Кіс планують випустити генетично модифікованих личинок комарів. Це самці комах, які не кусають тварин та людей.

Такі комарі спаровуватимуться зі самками комах місцевих видів.

Відповідний експеримент проходить у рамках програми зі стримування поширення таких хвороб, як лихоманка денге, вірус Зіка і жовта лихоманка.

Комарів планують випускати протягом трьох тижнів у шести місцях. Загальна кількість личинок становитиме близько сотні мільйонів.

Ці комахи належать до інвазивного виду жовтолихоманкових комарів. У них є особливий ген, який не дає потомству дожити до дорослого віку. Тому таким чином можна буде взяти під контроль поширення комах, які переносять хвороби.

Жовтолихоманкові комарі складають усього 4% популяції всіх комарів на островах Флорида-Кіс. Але саме вони поширюють небезпечні віруси серед людей і можуть передавати смертельні захворювання тваринам.

Доводиться шукати нові шляхи для боротьби із комахами, так як вони вже стали стійкими до традиційних методів.

У США з 2010 до 2020 року зареєстрували понад 7,3 тис. випадків захворювання лихоманкою денге. А влітку 2016 року 29 жителів штату Флорида підхопили вірус Зіка.

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Всесвітній день боротьби проти малярії

Нещодавно, 25 квітня, у світі був Всесвітній день боротьби проти малярії.

У травні 2007 року цей день був встановлений спільно з Всесвітньою асамблеєю з охорони здоров’я і Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Факти ICTV розповіли що таке малярія, її симптоми та лікування.