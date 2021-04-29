Свинячі відбивні, шашлик і котлети можуть бути небезпечними для здоров’я.

Девід Джокерс, американський дієтолог, стверджує, що вживання свинини може привести до досить небезпечних наслідків.

За словами дієтолога, в м’ясі свиней багато вірусів і паразитів, які викликають хвороби шлунку і кишечника.

Пояснює дієтолог це тим, що свині всеїдні. І їдять вони все підряд.

– Свині, як відомо, виявляють канібалістічну поведінку, поїдаючи мертві туші своїх родичів, а також споживаючи харчові відходи, комах і власні фекалії, – говорить Девід Джокерс.

Через нерозбірливість в їжі організм свинок є резервуаром для вірусів і паразитів: вірус гепатиту Е, вірус Менангле, стрічковий черв’як Taenia solium (свинячий ціп’як).

Читайте Як правильно обирати ранні овочі

Любителі стейків із кров’ю ризикують також захворіти на псевдотуберкульоз.

– Захворювання може спровокувати стрес шлунково-кишкового тракту, що супроводжується лихоманкою, – пояснює Джокерс.

Дієтолог стверджує, що в жирі і м’ясі свиней накопичуються токсини, які надходять з їжею.

Псевдотуберкульоз – інфекційне захворювання, з симптомами інтоксикації, ураженням шлунково-кишкового тракту, печінки, суглобів, інших органів і систем організму.

Так, після такої новини час переходити на вегетаріанство, та й там не все так просто.