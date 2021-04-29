Свинячі відбивні, шашлик і котлети можуть бути небезпечними для здоров’я.
Девід Джокерс, американський дієтолог, стверджує, що вживання свинини може привести до досить небезпечних наслідків.
За словами дієтолога, в м’ясі свиней багато вірусів і паразитів, які викликають хвороби шлунку і кишечника.
Пояснює дієтолог це тим, що свині всеїдні. І їдять вони все підряд.
– Свині, як відомо, виявляють канібалістічну поведінку, поїдаючи мертві туші своїх родичів, а також споживаючи харчові відходи, комах і власні фекалії, – говорить Девід Джокерс.
Через нерозбірливість в їжі організм свинок є резервуаром для вірусів і паразитів: вірус гепатиту Е, вірус Менангле, стрічковий черв’як Taenia solium (свинячий ціп’як).
Любителі стейків із кров’ю ризикують також захворіти на псевдотуберкульоз.
– Захворювання може спровокувати стрес шлунково-кишкового тракту, що супроводжується лихоманкою, – пояснює Джокерс.
Дієтолог стверджує, що в жирі і м’ясі свиней накопичуються токсини, які надходять з їжею.
Псевдотуберкульоз – інфекційне захворювання, з симптомами інтоксикації, ураженням шлунково-кишкового тракту, печінки, суглобів, інших органів і систем організму.
Так, після такої новини час переходити на вегетаріанство, та й там не все так просто.