Україна може стати першою у Європі за смертністю від Covid-19 – KSE

Протягом наступних двох тижнів Україні очолити рейтинг європейських країн за рівнем смертності від коронавірусу.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час брифінгу 29 квітня.

– У світі ситуація з Covid-19 погіршується у порівнянні з попереднім тижнем. На попередньому тижні ми говорили, що захворюваність у світі вже перевершує попередній пік захворюваності, і ми бачимо, що цей показник продовжує зростати, – зазначив він.

За словами Ганиченка, Україна зараз на другому місці за рівнем смертності від коронавірусу серед країн Європи з населенням понад 10 млн осіб (13,6 померлих за останні 14 днів на 100 тис. населення).

Він додав, що рівень смертності та захворюваності в країні знижується.

– Ми очікуємо, що захворюваність продовжить падати після Великодніх свят, але меншими темпами. Результат впливу свят можна буде побачити лише наприкінці травня, – сказав він.

Також у KSE очікують, що через тиждень Хмельницька, Харківська та Сумська області можуть залишитися у червоній зоні. Водночас Житомирська область наступного тижня може вийти з червоного рівня епіднебезпеки. Також очікується вихід Миколаївської та Чернігівської областей.

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Карантин в Україні

Станом на 29 квітня червоний рівень епідемічної небезпеки встановлено у місті Київ, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській області.

Водночас у помаранчевій зоні – Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

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