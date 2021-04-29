PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Українців старше 60 років вакцинуватимуть препаратами AstraZeneca и Pfizer у травні

Вакцинація у Києві - КМДА - 2

В Україні вакциною AstraZeneca-SKBio та Pfizer у травні зможуть вакцинуватися люди віком понад 60 років і з супутніми захворюваннями.

Про це повідомив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський в інтерв’ю одному з видань.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов анонсував, що Україна отримає в травні майже 1 млн доз вакцини від компанії Pfizer, які використають для цієї групи людей.

Читайте
Рекордна вакцинація в Україні та індійський штам в Ізраїлі: Covid-новини 29 квітня

Також люди у віці 65 років і старше вакцинуватимуть у травні разом з тими, хто має отримати друге щеплення вакциною AstraZeneca-SKBio.

– Вакцину китайського виробництва CoronaVac, 500 тис. доз якої має надійти найближчими днями, не беремо до уваги, оскільки наразі не було анонсовано, що її використовуватимуть для людей цієї вікової категорії, – зазначив він.

Вишлінський вважає, щоб встигнути до кінця року провакцинувати хоча б усіх людей категорії 65+, Україні потрібно ще домовитися про поставки близько 12,5 мільйонів доз вакцин. Водночас зараз вже отримали щеплення майже 97 тис. людей у віці 60-69 років. І ще 52 тис. людей віком 70-79 років.

Вакцинація в Україні

В Україні за добу першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 70 469 людей, одна людина вакцинувалася другою дозою препарату. Це найбільша кількість щеплень за добу з початку вакцинальної кампанії проти SARS-CoV-2 в Україні.

Найбільше щеплень 28 квітня зробили в Києві (7 736), Харківській (6 234), Дніпропетровській (5 791), Київській (5685) і Полтавській (5 640) областях.

Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: КМДА

Джерело: Укрінформ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка