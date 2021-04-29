В Україні вакциною AstraZeneca-SKBio та Pfizer у травні зможуть вакцинуватися люди віком понад 60 років і з супутніми захворюваннями.

Про це повідомив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський в інтерв’ю одному з видань.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов анонсував, що Україна отримає в травні майже 1 млн доз вакцини від компанії Pfizer, які використають для цієї групи людей.

Також люди у віці 65 років і старше вакцинуватимуть у травні разом з тими, хто має отримати друге щеплення вакциною AstraZeneca-SKBio.

– Вакцину китайського виробництва CoronaVac, 500 тис. доз якої має надійти найближчими днями, не беремо до уваги, оскільки наразі не було анонсовано, що її використовуватимуть для людей цієї вікової категорії, – зазначив він.

Вишлінський вважає, щоб встигнути до кінця року провакцинувати хоча б усіх людей категорії 65+, Україні потрібно ще домовитися про поставки близько 12,5 мільйонів доз вакцин. Водночас зараз вже отримали щеплення майже 97 тис. людей у віці 60-69 років. І ще 52 тис. людей віком 70-79 років.

Вакцинація в Україні

В Україні за добу першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 70 469 людей, одна людина вакцинувалася другою дозою препарату. Це найбільша кількість щеплень за добу з початку вакцинальної кампанії проти SARS-CoV-2 в Україні.

Найбільше щеплень 28 квітня зробили в Києві (7 736), Харківській (6 234), Дніпропетровській (5 791), Київській (5685) і Полтавській (5 640) областях.

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Фото: КМДА