У лабораторіях Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю повідомили про перші випадки зараження індійським штамом Covid-19.

Так, 3 людини з 40 підтверджених випадків, виявлених на даний момент, були інфіковані саме в Ізраїлі. Передбачається, що вони були інфіковані від тих людей, які повернулися до Ізраїлю з-за кордону.

У 30 людей індійський штам Covid-19 був діагностований за останні дні.

Поки невідомо, наскільки ефективною від індійського штаму коронавірусу є та вакцина, якою були щеплені ізраїльтяни.

В ізраїльських лабораторіях продовжують робити тести тим людям, які повертаються в країну з-за кордону, адже є небезпека виявлення нових штамів Covid-19, зокрема індійського.

Органи охорони здоров’я КНР таже зафіксували індійський штам Covid-19 в декількох містах Китаю.

За словами головного епідеміолога Центру по контролю і профілактиці захворювань КНР У Цзун’ю, незважаючи на те, що з’являються мутації цього вірусу з початку коронавірусної пандемії, влада КНР здатна блокувати передачу різних штамів вірусу.

Дослідники працюють над створенням тестів, які можна провести з використанням зразка крові, для визначення тривалості дії вакцини від Covid-19.

Джерело: Israel National News, Интрефакс