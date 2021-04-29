Коронавірус в Україні 29 квітня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок четверга, 29 квітня, коронавірус в Україні підтвердився ще у 11 627 осіб. Це найвищий показник за останні п’ять днів.
За минулу добу було здійснено 93,4 тис. тестувань. Госпіталізація знадобилася 3 096 українцям.
Померло від коронавірусу в Україні 43 778 пацієнтів, 387 за останню добу.
Одужало від Covid-19 вже 1,63 млн осіб, 18 442 за останню добу.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1203), Дніпропетровській (1 021), м Київ (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.
Нові випадки Covid-19 і щеплення в регіонах
- Київ – 940 випадків/ 7 736 щеплень;
- Вінницька область – 276 випадків/ 4 015 щеплень;
- Волинська область – 345 випадків/ 1 467 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 021 випадок/ 5 791 щеплення;
- Донецька область – 809 випадків/ 1 721 щеплення;
- Житомирська область – 385 випадків/ 2 273 щеплення;
- Закарпатська – 141 випадок/ 1 080 щеплень;
- Запорізька область – 546 випадків/ 1 049 щеплень;
- Івано-Франківська область – 184 випадки/ 916 щеплень;
- Київська область – 341 випадок/ 5 685 щеплень;
- Кіровоградська область – 174 випадки/ 1 466 щеплень;
- Луганська область – 271 випадок/ 539 щеплень;
- Львівська область – 667 випадків/ 3 889 щеплень;
- Миколаївська область – 311 випадків/ 2 281 щеплення;
- Одеська область – 518 випадків/ 2 683 щеплення;
- Полтавська область – 666 випадків/ 5 640 щеплень;
- Рівненська область – 386 випадків/ 1 713 щеплень;
- Сумська область – 429 випадків/ 2 435 щеплень;
- Тернопільська область – 312 випадків/ 1 755 щеплень;
- Харківська область – 1 203 випадки/ 6 234 щеплення;
- Херсонська область – 277 випадків/ 2 930 щеплень;
- Хмельницька область – 461 випадок/ 1 128 щеплень;
- Черкаська область – 444 випадки/ 3 141 щеплення;
- Чернівецька область – 131 випадок/ 909 щеплень;
- Чернігівська область – 389 випадків/ 1 993 щеплення.
Вакцинація в Україні
За минулу добу в Україні було проведено 70 469 щеплень від коронавірусу.
Щеплення проводилось 267 мобільними бригадами з імунізації та 1 693 пунктами щеплення.
З початку кампанії з вакцинації було щеплено 629 184 українці: до листа очікування записалися вже майже 501 тис. громадян.
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