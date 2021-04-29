В Україні зарезервували 15 тис. доз вакцини AstraZeneca для повторних щеплень

У Міністерстві охорони здоров’я зарезервували 15 тис. доз вакцини AstraZeneca для людей, які мають отримати повторне щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомив головний санітарний й лікар України Віктор Ляшко у соціальних мережах. За його словами, масова вакцинація другою дозою в Україні пройде з 19 травня до 1 червня.

– Без паніки, для проведення другого щеплення з 19 травня до 1 червня вакциною AstraZeneca вже зарезервовано її 15 тисяч доз, – зазначив він.

За словами Ляшка, зараз в Україні вакцинація проводиться у 2 127 кабінетах щеплення, максимально залучені мобільні бригади. Також завдяки можливості реєструвати на вакцинацію компанії в яких більше, ніж 50 людей, у чергу записалися 404 колективи.

Вакцинація в Україні

В Україні за добу, 28 квітня, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 70 469 людей, одна людина вакцинувалася другою дозою препарату.

Це найбільша кількість щеплень за добу з початку вакцинальної кампанії проти SARS-CoV-2 в Україні.

Найбільше щеплень зробили в Києві (7 736), Харківській (6 234), Дніпропетровській (5 791), Київській (5685) і Полтавській (5 640) областях. Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Віктор Ляшко