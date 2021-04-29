В Україні за добу, 28 квітня, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 70 469 людей, одна людина вакцинувалася другою дозою препарату.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у соціальних мережах. Це найбільша кількість щеплень за добу з початку вакцинальної кампанії проти SARS-CoV-2 в Україні.

Напередодні рекордною була кількість щеплень, яку зробили 8 квітня – 21 892 вакцинованих.

Найбільше щеплень 28 квітня зробили в Києві (7 736), Харківській (6 234), Дніпропетровській (5 791), Київській (5685) і Полтавській (5 640) областях. Досить низькі темпи вакцинації залишилися в Луганській (539), Чернівецькій (909) та Івано-Франківській (919) областях.

Більшість українців за добу отримали щеплення саме вакциною AstraZeneca – 60 017. Водночас Sinovac укололи 5 793 людям, Pfizer – 4 658.

Загалом від початку вакцинальної кампанії від Covid-19 щеплено 629 184 людини. З них отримали першу дозу – 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали два дози) – 10 осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

Коронавірус в Україні

Станом на 29 квітня, коронавірус в Україні підтвердився у 11 627 осіб. Це найвищий показник за останні п’ять днів. За добу одужало 18 442 осіб, а померло – 387 пацієнтів.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1203), Дніпропетровській (1 021), Донецькій (809) та Львівській (667) областях та м Київ (940).

Джерело: Максим Степанов, РНБО