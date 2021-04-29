Згідно з опитуванням російських вчених, яке було проведено серед батьків 518 дітей у віці до 18 років і які були госпіталізовані в московську лікарню в період з квітня по серпень 2020 року, сприйнятливість дітей до вірусу дуже недооцінена.

Результати показали, що у 24,3% пацієнтів симптоми коронавірусної хвороби зберігалися протягом 7-9 місяців після виписки з лікарні.

Симптоми, які найчастіше зберігалися у дітей:

Втрата смаку та нюху – 6%

Постійна втома – 10%

Порушення сну – 7%

Також вчені з’ясували, що до найбільших ризиків постковідних проявів були схильні діти від 12 до 18 років, а також ті, у кого в анамнезі була алергія.

Виходячи з результатів дослідження, вчені з’ясували, що постковідний синдром найчастіше виявлявся хронічною втомою у дітей.

– Найпоширеніша проблема – це втома. Мова не про втому протягом одного-двох днів. Ми говоримо про стійкий симптом, причину якого потрібно знайти, – заявили вчені.

Дослідники працюють над створенням тестів, які можна провести з використанням зразка крові, для визначення тривалості дії вакцини від Covid-19.

Джерело: medRxiv