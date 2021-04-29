Дослідники працюють над створенням тестів, які можна провести з використанням зразка крові, для визначення тривалості дії вакцини від Covid-19.

Один з підходів до визначення цих так званих корелятів захисту розробляється в Оксфордському університеті.

Дослідники навмисно заражають добровольців коронавірусом. Всі добровольці – це здорові молоді люди, які раніше вже перехворіли на Covid-19.

– Причина, через яку ми проводимо дослідження, полягає в тому, що ми очікуємо побачити певний рівень захисту від повторного зараження. Ключове питання в тому, який рівень? І яка імунна відповідь корелює з цим захистом, – пояснила професор вакцинології і головний дослідник проекту Хелен МакШейн.

МакШейн та її колеги сподіваються відповісти на це питання.

– Коли ви інфікувались вірусом, ваша імунна система виробляє антитіла, які націлені на вірус і борються з ним. Якщо ви вилікувалися від вірусної інфекції, то це означає, що антитіла зробили свою справу, – додає вона.

Дослідники хочуть дізнатися, якого рівня антитіл достатньо для захисту від інфекції в майбутньому.

– Повторне інфікування з рівнем антитіл вище певного рівня може виявитися неможливим, – каже МакШейн.

Рівень антитіл вимірюється за допомогою аналізу крові, і відповідь на це питання має суттєво допомогти в боротьбі з пандемією Covid-19.

Вчені вивчають рівні антитіл приблизно у 1600 осіб, які отримали вакцину Moderna. Вже були проаналізовані три зразка крові.

– Зразок, який був узятий в перший день вакцинації, зразок, який був узятий в день, коли люди отримали другу вакцинацію, а потім зразок, який був узятий через чотири тижні після другої вакцинації. По цьому останньому зразку антитіла людини повинні були досягти захисного рівня. Питання в тому, чи будуть люди, які були вакциновані і знову захворіли, мати більш низький рівень антитіл, ніж ті, хто не хворів? – заявив біостатист Пітер Гілберт з Онкологічного дослідницького центру Фреда Хатчінсона, який очолює групу з аналізу даних.

За його словами, результати повинні показати, чи існує певний рівень антитіл, що дозволяє стверджувати, що нова вакцина буде ефективно працювати без тестування її на десятках тисяч людей.

– Всі в цій області чекають результатів. І ми наближаємося, ми майже у мети, – підсумував Гілберт.

Фармацевтична компанія Pfizer планує розробити власні таблетки від коронавірусу до кінця 2021 року.

Джерело: OPB