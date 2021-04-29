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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Як виявити інсулінорезистентність – поради лікаря

жінка з інсулінорезистентністю

Діагнозу Інсулінорезистентність – не існує, адже це синдром, який проявляється певними симптомами.

Про це розповіла Фактам ICTV лікар-ендокринолог Наталія Домбровська у програмі Є здорове питання. За її словами, не завжди потрібно перевіряти інсулін, щоб визначити інсулінорезистентність у людини.

– Якщо у пацієнта є зайва вага, то у нього практично із 100% ймовірністю буде інсулінорезистентність. Адже саме на тлі зайвої ваги розвивається цей синдром, – зазначила вона.

Домбровська стверджує, що люди з інсулінорезистентністю можуть схуднути. Хоча синдром ускладнює зниження ваги, але за бажання це можна зробити.

– Звичайно можна здати аналіз на інсулін і потім показати результати пацієнту з інсулінорезистентністю, щоб він побачив ці “страшні показники”. Таким чином можна замотивувати людину до схуднення. Через деякий час, коли у пацієнта знизиться вага, показники інсуліну стануть кращими, – додала лікар.

За її словами, у випадку інсулінорезистентності слід починати з харчового щоденника і працювати з дієтологом чи ендокринологом. Постійно робити аналіз на інсулін не варто, адже це дуже варіабельний показник, який залежить від доби, їжі, настрою.

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Лікар може одразу може помітити інсулінорезистентність просто роздягнувши пацієнта під час консультації.

– Якщо на тілі можна помітити абдомінальне ожиріння, коли тип відкладення жирової тканини саме на животі, то інсулінорезистентність точно є, – наголосила вона.

Дієта під час діабету

Цукровий діабет – одне з найпоширеніших та найнебезпечніших хвороб сьогодення. Існує два типи діабету – інсулінозалежний цукровий діабет та інсулінонезалежний цукровий діабет. Причини виникнення різні, але ця хвороба потребує контролю за способом життя, а особливо – харчуванням.

У людини може потроху зростати маса тіла. Якщо у жінок об’єм талії стає понад 80 см, а у чоловіків понад 94 см, це вже означає, що більшість цих людей мають інсулінорезистентність, яка є першим кроком до початку діабету другого типу або компенсованого цукрового діабету.

Детальніше про дієту під час діабету – читайте на Фактах ICTV.

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