Як виявити інсулінорезистентність – поради лікаря

Діагнозу Інсулінорезистентність – не існує, адже це синдром, який проявляється певними симптомами.

Про це розповіла Фактам ICTV лікар-ендокринолог Наталія Домбровська у програмі Є здорове питання. За її словами, не завжди потрібно перевіряти інсулін, щоб визначити інсулінорезистентність у людини.

– Якщо у пацієнта є зайва вага, то у нього практично із 100% ймовірністю буде інсулінорезистентність. Адже саме на тлі зайвої ваги розвивається цей синдром, – зазначила вона.

Домбровська стверджує, що люди з інсулінорезистентністю можуть схуднути. Хоча синдром ускладнює зниження ваги, але за бажання це можна зробити.

– Звичайно можна здати аналіз на інсулін і потім показати результати пацієнту з інсулінорезистентністю, щоб він побачив ці “страшні показники”. Таким чином можна замотивувати людину до схуднення. Через деякий час, коли у пацієнта знизиться вага, показники інсуліну стануть кращими, – додала лікар.

За її словами, у випадку інсулінорезистентності слід починати з харчового щоденника і працювати з дієтологом чи ендокринологом. Постійно робити аналіз на інсулін не варто, адже це дуже варіабельний показник, який залежить від доби, їжі, настрою.

Лікар може одразу може помітити інсулінорезистентність просто роздягнувши пацієнта під час консультації.

– Якщо на тілі можна помітити абдомінальне ожиріння, коли тип відкладення жирової тканини саме на животі, то інсулінорезистентність точно є, – наголосила вона.

Дієта під час діабету

Цукровий діабет – одне з найпоширеніших та найнебезпечніших хвороб сьогодення. Існує два типи діабету – інсулінозалежний цукровий діабет та інсулінонезалежний цукровий діабет. Причини виникнення різні, але ця хвороба потребує контролю за способом життя, а особливо – харчуванням.

У людини може потроху зростати маса тіла. Якщо у жінок об’єм талії стає понад 80 см, а у чоловіків понад 94 см, це вже означає, що більшість цих людей мають інсулінорезистентність, яка є першим кроком до початку діабету другого типу або компенсованого цукрового діабету.

Детальніше про дієту під час діабету – читайте на Фактах ICTV.