З 15 травня 2021 року Туреччина офіційно скасувала обов’язкову наявність негативного ПЛР-тесту при в’їзді в країну. Про це повідомив ресурс Avianews.

Відзначається також, що скасування заощадить потенційним туристам не тільки час, необхідний для проходження ПЛР-тесту, а й гроші – близько 1000 грн.

При цьому в силі залишається необхідність заповнення спеціальної форми перед тим, як вилетіти в країну. В ній потрібно буде вказати паспортні дані, номер рейсу і місце проживання в Туреччині. Для чого це потрібно?

Після опрацювання наданих даних, система видасть туристу його HES-код, який стане своєрідним пропуском в готелі, ресторани, громадські місця і на транспорт. Таким чином турецька влада намагається відстежити можливі контакт з хворими коронавірусною інфекцією.

До 15 травня ПЛР-тест для в’їзду на територію Туреччини обов’язковий. Його необхідно зробити не менше, ніж за три доби (72 години) до вильоту.

З 29 квітня по 17 травня в Туреччині діє суворий локдаун.

А між тим Фактам ICTV стало відомо, як в Україні поновили зони карантину.

Источник: Avianews