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Факти / Lifestyle
Вікторія Яснопольська |

Чому Covid-19, на відміну від інших коронавірусів, смертельно небезпечний – вчені

Дослідження крові на гемофілію

Чому SARS-CoV-2, на відміну від інших коронавірусів, смертельно небезпечний? Виявляється, до летальних наслідків від SARS-CoV-2 призводять… антитіла, які організм починає виробляти у відповідь на інфекцію. Це виявили вчені Коледжу лікарів і хірургів Колумбійського університету і Комплексного онкологічного центру.

Ключовим моментом в дослідженнях стало порівняння легких людей, які померли від Covid-19 і легких, уражених іншими видами коронавірусів, але люди при цьому вижили.

В результаті вчені прийшли до парадоксального висновку. Антитіла, які виробляються для захисту від вірусу, можуть призводити до летальних наслідків. Феномен полягає в тому, що антитіла продукуються в такій величезній кількості, що замість того, щоб гасити запалення, вони його, навпаки, посилюють.

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Зокрема, мова йде про клітинні молекули цитокіни типу IL-1beta, кількість яких при коронавірусному захворюванні збільшується в багато разів. Це було важливе розуміння, тому що існують ліки, що пригнічують дію IL-1beta і зменшують запалення.

При цьому ряд препаратів з цієї серії вже випробовуються на пацієнтах з діагнозом Covid-19.

– Ми сподіваємося, що наш аналіз і величезний ресурс накопичених даних допоможуть іншим дослідникам і фармацевтичним компаніям знаходити методи лікування не тільки тяжкохворих пацієнтів, але і для зменшення ускладнень у людей, які перенесли важку форму Covid-19, – зазначив доктор медичних наук, доцент медицини Бенджамін Ізар.

З огляду на гостру актуальність теми, професор Ізар і керована ним група з більш ніж 40 вчених, завершила серію клітинних аналізів всього за кілька місяців. У той час, як в звичайних умовах на подібні дослідження йдуть роки.

А е штамміж тим, Фактам ICTV стало відомо, який саме штам коронавірусів більш небезпечний 0 індійський чи британський.

Джерело: MedicalXpress

Фото: Dreamstime

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