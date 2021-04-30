Близьких родичів співробітників компаній, які подали до Міністерства охорони здоров’я України корпоративну заявку на вакцинацію, прищеплювати від Covid-19 не будуть. Про це повідомив в ефірі одного з телеканалів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Йдеться про колективи, які налічують в штаті більше 50 осіб, яким Міністерство охорони здоров’я дало добро на групову вакцинацію проти коронавірусу.

Для цього необхідно подати відповідну заявку через контакт-центр МОЗ, скласти списки співробітників і облаштувати комфортне приміщення для проведення процедури вакцинації.

Норма колективної вакцинації не поширюється на родичів співробітників, які висловили бажання зробити щеплення від Covid-19.

Станом на 30 квітня заявки подали 436 компаній з загальною кількістю працівників більше 50 000 чоловік. Правда, вакцинація колективів ще не почалася.

А між тим, Фактам ICTV стало відомо про стрімке поширення в Європі індійського штаму Covid-19. В яких країнах його вже зафіксували, читайте в наших матеріалах.