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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

До України прибули 500 тис. доз вакцини CoronaVac

Вакцинація

30 квітня Україна отримала чергову партію вакцини проти коронавірусу CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. До країни прибули 500 тис. доз речовини.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Попри дефіцит вакцин у світі, ми робимо все можливе, щоб забезпечити громадян України вакцинами. Згідно з домовленостями і контрактами, щотижня плануємо отримувати нові надходження вакцин, – зазначив Максим Степанов.

Перша партія вакцини CoronaVac прибула до України 25 березня, тоді країна отримала 200 тиc. доз.

Щеплення нею розпочалося 13 квітня.

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Вакцинація в Україні

З кінця лютого в Україні триває імунізація проти коронавірусу.

Країна домовляється про постачання речовин.

Щодо вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech, то загалом країною законтрактовано 1 млн 915 тис. доз речовини.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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