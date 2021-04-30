30 квітня Україна отримала чергову партію вакцини проти коронавірусу CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. До країни прибули 500 тис. доз речовини.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
– Попри дефіцит вакцин у світі, ми робимо все можливе, щоб забезпечити громадян України вакцинами. Згідно з домовленостями і контрактами, щотижня плануємо отримувати нові надходження вакцин, – зазначив Максим Степанов.
Перша партія вакцини CoronaVac прибула до України 25 березня, тоді країна отримала 200 тиc. доз.
Щеплення нею розпочалося 13 квітня.
Вакцинація в Україні
З кінця лютого в Україні триває імунізація проти коронавірусу.
Країна домовляється про постачання речовин.
Щодо вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech, то загалом країною законтрактовано 1 млн 915 тис. доз речовини.