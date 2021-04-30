30 квітня Україна отримала чергову партію вакцини проти коронавірусу CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. До країни прибули 500 тис. доз речовини.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Попри дефіцит вакцин у світі, ми робимо все можливе, щоб забезпечити громадян України вакцинами. Згідно з домовленостями і контрактами, щотижня плануємо отримувати нові надходження вакцин, – зазначив Максим Степанов.

Перша партія вакцини CoronaVac прибула до України 25 березня, тоді країна отримала 200 тиc. доз.

Щеплення нею розпочалося 13 квітня.

Вакцинація в Україні

З кінця лютого в Україні триває імунізація проти коронавірусу.

Країна домовляється про постачання речовин.

Щодо вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech, то загалом країною законтрактовано 1 млн 915 тис. доз речовини.