Яким буде ефект, якщо перше щеплення проти коронавірусу зробити вакциною AstraZeneca, а друге – Pfizer-BioNTech? Такою є мета дослідження, до якого приступили вчені Інституту здоров’я Карла III, повідомляє Міністерство охорони здоров’я Іспанії.

Вивчаючи комбінацію двох різних щеплень, вчені хочуть, перш за все, з’ясувати, чи можна таким чином мінімізувати або взагалі звеcти до нуля побічні ефекти від вакцинації. Зокрема, мова йде про альтернативу другій дозі AstraZeneca, після якої були зафіксовані випадки утворення тромбів. Правда, випадки ці були одиничними.

У науковому проекті, який розгорнеться на платформах відразу п’яти лікарень, візьмуть участь 400 осіб. Ще 200 дали згоду бути в контрольній групі. Перші результати вчені обіцяють вже до середини травня.

Стало також відомо, що експерименти з поєднанням вакцин від різних фірм з метою підвищення кінцевого ефекту проводять і китайські виробники вакцин від Covid-19 компанії Sinopharm і Sinovac.

А між тим, Фактам ICTV стало відомо думку вчених з приводу вимоги носити маски не тільки в закритих приміщеннях, а й на вулиці.