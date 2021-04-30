В Україні друге щеплення вакцини проти Covid-19 отримали вже 130 людей.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони з Covid-19. За вчора друге щеплення зробили 120 людям препаратом CoronaVac. Ще 10 людей вакцинували AstraZeneca.

Повторну дозу вакцини отримали жителі Полтавської (116) та Хмельницької (4) областей. 29 квітня, щеплення отримали 73 376 людей.

Найбільше за добу вакцинували у Києві (8 362 щеплення), Харківській (6 015), Київській (5 743), Полтавській (5 317) та Дніпропетровській (4 968) областях.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 130 осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

29 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що до України прибуде наступна партія вакцини від коронавірусу CoronaVac від компанії Sinоvac, вона становитиме 500 тис. доз. Вакцина прибуде у рамках контракту на 1,9 млн доз.

Джерело: РНБО