PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Другу дозу вакцини отримали вже 130 українців

Вакцинація

В Україні друге щеплення вакцини проти Covid-19 отримали вже 130 людей.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони з Covid-19. За вчора друге щеплення зробили 120 людям препаратом CoronaVac. Ще 10 людей вакцинували AstraZeneca.

Повторну дозу вакцини отримали жителі Полтавської (116) та Хмельницької (4) областей. 29 квітня, щеплення отримали 73 376 людей.

Читайте
В Україні здійснили рекордну кількість щеплень проти Covid-19 за добу

Найбільше за добу вакцинували у Києві (8 362 щеплення), Харківській (6 015), Київській (5 743), Полтавській (5 317) та Дніпропетровській (4 968) областях.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 130 осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

29 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що до України прибуде наступна партія вакцини від коронавірусу CoronaVac від компанії Sinоvac, вона становитиме 500 тис. доз. Вакцина прибуде у рамках контракту на 1,9 млн доз.

Джерело: РНБО 

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка