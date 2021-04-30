В Україні стабілізувалась ситуація з коронавірусною хворобою. МОЗ готує подання до держкомісії про виведення з червоного рівня епіднебезпеки Київської й Миколаївської областей, які можуть бути переведені в жовтий рівень епідеміологічної небезпеки.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу 30 квітня. З 1 травня в червоній зоні може залишитися сім областей: Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.

– Сьогодні у жодній із областей рівень завантаженості ліжок з підведеним киснем не перевищує встановленого Кабінетом міністрів показника на рівні 65%, – зазначив він.

Ляшко дадав, що в Україні збільшуються темпи вакцинації населення проти коронавірусу. За 28-29 квітня в країні зробили понад 143 тис. щеплень.

Водночас у Центрі економіки охорони здоров’я Київської школи економіки прогнозують, що через тиждень Хмельницька, Харківська та Сумська області можуть залишитися у червоній зоні. Водночас Житомирська область наступного тижня може вийти з червоного рівня епіднебезпеки. Також очікується вихід Миколаївської та Чернігівської областей.