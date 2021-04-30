Десять років поспіль дослідники центру City of Hope тестували сполуки, які пригнічують ріст ракових клітин, вивчаючи звичайнісінькі гриби з супермаркету.

Вчені City of Hope працюють над тим, щоб довести антиракову дію грибів. І їм здається, що порошок з білих печериць здатний знизити рівень простатичного специфічного антигену (PSA) у чоловіків, що хворіють на рак передміхурової залози. Крім того, засіб не викликає негативних наслідків.

Дослідники дійшли до рівня клінічних випробувань, перевіряючи можливість грибів запобігти також виникненню рецидиву раку молочної залози у жінок у постменопаузі.

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Аналіз результатів показав, що екстракт грибів може блокувати активність ферменту, важливого для раку молочної залози, але, на жаль, не на тому рівні, коли захворювання сповільнюється. Тому вони направили зусилля на розроблення стратегії профілактики онкології.

Не рослини і не тварини. Гриби створили своє окреме царство у місцях тихих і непримітних. Але, якщо дослідження їх властивостей дадуть свої плоди, то вони вийдуть у світ.

В Україні вирощують цінний гриб – шиітаке. Він очищує судини від холестерину, знижує рівень цукру у крові і гальмує ріст ракових клітин. За свої унікальні властивості він дістав назву імператорський гриб.

Джерело: Національний інститут раку США.